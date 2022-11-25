Fuat Oktay'dan Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanmasına dair açıklama

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır'' dedi.

TBMM Bütçe görüşmeleri'ne dair yorum yapan Fuat Oktay "Enerji başta olmak üzere, uluslararası emtia fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlar 2022 yılında cari dengemizi olumsuz etkilemiş, yılın ilk 9 ayında cari açığımız yaklaşık 38 milyar dolar olmuştur. Cari açığı düşürmeye yönelik önemli yapısal adımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Zincir marketlere yönelik fiyat artışına dair eleştirilere de değinen Oktay, "Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Oktay ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak sayısına dönük de açıklama yaparak İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcut olduğunu kaydetti.