COP31, Türkiye ve Avustralya tarafından sunulan ve politik bir özet niteliğinde olan çerçeve belge kabul edilmeden sona erdi. Tarihin en geniş katılımlı COP’u olması beklenen Zirve aynı zamanda planlanan bitiş tarihini 2 gün aşarak, tarihin en uzun iklim konferansı oldu.

En son 2009 Kopenhag’daki COP’ta anlaşma olmamıştı. Azerbaycan ise COP29’da bu tür bir belge sunmayı tercih etmemişti. Dolayısıyla bu zirvelerde bir sonuç belgesinin hazırlanıp duyurulması zorunlu olmayan bir gelenek, bu metinler uluslararası bir anlaşma gibi sıkı şekilde gözden geçirilmez, sonuçta kısa sürede 198 tarafın tek bir metinde anlaşması bunu gerektirir, diğer yandan bu belgeler katılımcıların ileriye dönük niyetlerini ve sözlerini ilan eder.

COP31’deki metni AB, Birleşik Krallık, Norveç ve küçük ada devletleri, fosil yakıtlardan hiç söz etmediği için reddetti ve COP31 başkanlığını ve petrol ülkelerini suçladı. Oysa geçen sene Brezilya’daki Belem Deklarasyonunda da fosil yakıt vurgusu yoktu ve o belge kabul edilmişti. Orada çözüm olarak COP28’de Dubai’de kabul edilen fosil yakıtlardan adil geçiş yaklaşımına vurgu yapılmıştı, “Antalya Mutabakatı” da Birleşik Arap Emirliklerine benzer şekilde referans veriyordu ama bu kez AB ve bir grup ülke reddetti. Türkiye’nin tarihe geçecek bir “Antalya Mutabakatı” çıkarma isteği kursağında kaldı. Ama COP açısından bir çöküş durumu yok. Türkiye’deki iktidar açısından da salt buraya bakmak yeterli olmaz.

COP sistemi çöktü mü? Hayır. Haziran ayında Bonn’da görüşmeler başlayacak ve COP32, Kasım 2027’de Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleşecek. Nasıl ki COP31’de COP30’dan kalan bir dizi gündem karara bağlandıysa benzeri bir süreç Addis’te de yaşanacak.

COP’larda genellikle bir yıl çok kalabalık diğer yıl az kalabalık geçer. Etiyopya’nın Türkiye kadar insanı çekmesi beklenmiyor. Yine anlaşmazlıkla biten COP’lardan sonra önemli anlaşmaların gelmesi de beklenir. COP31 nezdinde özellikle COP’ta karar alma süreçleri, iklim finansmanı ve fosil yakıtlar konusu ön plana çıktığı için bu alanlarda bir yeniden yapılanma olabilir. Yine 30 yıla bakıldığında, Paris Anlaşması gibi anlaşmaların ve önemli ilerlemelerin enerji fiyatlarının düşük olduğu, ekonomik durumun daha stabil olduğu zamanlarda geçtiğine dair bir veri de var.

Bu nedenle günümüz şartlarında Antalya’dan bir birlik beraberlik görüntüsünün çıkması beklenmiyordu. ABD zaten masada değil, Çin düşük bir profil sergiliyor, AB kendi içinde ciddi sorunlar içinde, enerji fiyatları yükselmiş, Ukrayna ve İran savaşları ile Libya ve Sudan gibi ülkelerde iç savaşlar çözümsüz kalmış; bu şartlarda iddialı bir yol haritası çıkarmak ve bir anda ortaya lider olarak çıkmak pek gerçekçi bir beklenti değildi.

COP’un kendi iç süreci açısından da aslında bu yönde veriler boldu. Haziran’daki Bonn toplantısında sürecin zorlu geçeceği anlaşılmıştı, Britanya temsilcileri COP 31’i tarihin en zorlu COP’u olarak tanımlamıştı, ilk kez denenen ikili başkanlık sürecinin iyi gitmediği fark ediliyordu, Türkiye ve Avustralya birçok konuda koordineli hareket edemiyordu, tarafların hazırlanması için gerekli belgeler 4 ay gecikmeli çıkmıştı, önceki COP’larda olduğu gibi belirli danışma süreçleri işlemiyor veya çok az zaman veriliyordu, kapalı kapılar ardından ikili görüşmelerle süreç ilerletilmeye çalışılıyordu. Dolayısıyla genel durum uygun değildi, COP’a özgü süreç de düzgün yürümüyordu. Uyarılar ve eleştiriler de göz ardı ediliyordu.

Bu şartlarda hemen her konuya değinen bir mutabakat belgesine herkesin imza atmasını beklemek güçtü. Yine de birçok delege bir çözüm bulunabileceğini düşünüp müdahil olmaya çalıştı, bu kez de başkanlığın işleri kendi bildiği gibi yapma ısrarını aşamadılar. Bu şartlarda sadece elektrifikasyonla ilgili yeni bir inisiyatife odaklanılabilirdi. Yaklaşık 80 devletin imzaladığı bir belge olarak sürece dahil edilebilirdi. Yine jeotermal alanda “Küresel Jeotermal 2050” ile jeotermal enerjiyi 2050 yılına kadar 12 kat arttırma hedefine 50’den fazla ülke imza koymuştu. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir.

COP süreçleri Birleşmiş Milletler tarafından organize ediliyor. Gündem, yasal süreç ve prosedürler BM gözetiminde gündeme geliyor. Ayrıca Deloitte gibi birkaç küresel danışmanlık firması da yıllardır COP’larda ev sahibi ülkelere danışmanlık yapıyor, belgeleri onlar hazırlayıp yönlendiriyor. Türkiye örneğinde ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol gibi önemli bir figür de destek sunmuştu ve büyük ihtimalle 2035’te yüzde 35 elektrik önerisi oradan gelmişti. Bu nedenle süreçteki ilerleme ve gerilemeler yeteneksiz kadrolarla açıklanamaz. Türkiye ve Avustralya kadar BM ve resmi danışman şirketlerin rolü de görülmeli.

COP sonundaki metnin reddedilmesi diğer konuları göz ardı etmemeli. Türkiye bu vesileyle çok sayıda anlaşma yaptı. Çin, Suudi Arabistan, Kanada gibi ülkelerle ikili anlaşmalar yapıldı, uluslararası kalkınma bankaları sanayinin yeşil dönüşümü amacıyla 5 milyar USD bütçe ayırdığını ilan etti, birçok banka da 25 anlaşmada farklı kurumlardan 50 milyon Euro ile 250 milyon Euro arasında kaynak aldı. Bu kaynak elbette kredi ve borç anlamında ve yeşil dönüşüm amacıyla belirli sektörlere, şirketlere ve altyapı yatırımlarına yönlendirilecek. Dolayısıyla bu boyutlarda konferansın ciddi bir sorun olmadan düzenlenmesi ve yapılan anlaşmalar dikkate alındığında iktidar açısından da birçok hedefe ulaşıldığı belirtilebilir.

Buradan konferansı domine eden ama tartışmalarda pek değinilmeyen finansal kurumlara, bankalara ve sigorta şirketlerine geçtiğimizde de tartışmaların ana yönü azgelişmiş ülkelere yönelik yeni ve “uygun” kredilerin sunulması, daha fazla borç ve bağımlılık ilişkisi şeklinde değerlendirilebilir.

Konferansta esas tepki çeken ve hayal kırıklığı yaratan zengin ülkelerin, konferans nezdinde AB’nin iklim finansmanı için karşılıksız fonlara para ayırmaması ve ısrarlı şekilde bu tartışmaları bloke etmesi oldu. Hatta konferans sürecinde protestoların merkezinde COP yönetimi değil AB yer alıyordu. Sonuçta fosil yakıtlardan çıkmak ülkelerin verdiği bir karar, Suudi Arabistan temsilcisinin dediği gibi kimseye zorla petrol satmıyorlar, ama yenilenebilir enerjiye geçmek, iklim krizinin sonuçlarını onarmak ve yeni şartlara adapte olmak için finansa ihtiyaç var. Bunun borç, kredi ve tahviller üzerinden sunulması tepki çekiyor. AB’nin ve Britanya’nın sanki fosil yakıt tüketimini bırakmış, ABD’ye ve Körfeze bağımlı değilmiş ve yeni petrol kuyularını açmak gündemlerinde değilmiş gibi bir tutum alması da esasında iklim finansmanı üzerinden yükselen tepkiyi dağıtma amacını taşıyordu.

Bunu AB basınında ve AB ve üye devletlerinin fonladığı “sivil toplum örgütlerinin” açıklamalarında görmek elbette mümkün değil. Böyle olunca birkaç gündür yoğun şekilde AB kendisini fosil yakıtlara, petrol satan devletlere karşı ilkeli duruş sergiliyor gibi pazarlama imkanına kavuştu.

AB yetkililerinin karbon yakalama, depolama ve giderme teknolojilerini de hedefe koyması da bir başka çelişki. Bu teknolojiler yeni ama mevcutlar ve birçok ülkede pilot çalışmaları yapılıyor. Suudi Arabistan gibi ülkeler bunu fosil yakıtları sürdürmek için fırsat olarak da görüyor. Ama onlar dışında atmosferdeki karbonu yok edip 1.5 derecenin altına düşülmesi için çözüm arayanlar da var, net sıfır hedeflerinin tutmasının zorlaştığını ve fosil yakıtlara talebin artacağını öngörüp, Batı Avrupa’da yenilenebilir enerji yatırımları ile şebeke arasındaki uyumsuzluğun çıkardığı sonuçlara bakıp bu çözümlerin önemini vurgulayan “gerçekçi” ve “kötümser” kesimler de var.

Ayrıca karbon yakalama ve depolama özellikle AB nezdinde regülasyonla desteklenen bir uygulama. Bu alandaki en ileri örnekler İzlanda, İsveç, Norveç gibi ülkelerde görülüyor. Bulgaristan ve Yunanistan karbon depolama tesisleri kuruyor. Türkiye’deki Alman çimento şirketi Bulgaristan’da karbon depolamanın yollarını arıyor.

Bu çözümler birçok teknolojiyi içeriyor, bazıları yeni ve pahalı, bazıları daha uygulanabilir. Örneğin ülkemizde çimento, maden gibi sektörlerde endüstriyel atıkların işlenmesi ve çeşitli karbon giderimi uygulamalarının yapılması mümkün. Bu teknolojileri geliştirenlerin dışında bunlara dair politik ve ekonomik beklentiler içine giren kesimler vardır ama aynı durum yeşil hidrojenden SMR denilen küçük çaplı nükleer santrallere kadar diğer alanlarda da geçerli.

Özetle iklim finansmanını borç, kredi döngüsüne hapseden ve meseleyi bir risk analizi çerçevesine sınırlandıran finans kurumları COP’tan memnun olmuştur.

Fosil yakıtlarını üretenler açısından da COP31’in başarılı geçtiği belirtilebilir. Bu hem kararlara yansıdı hem de COP’ta rahatça kendilerini ifade edip anlaşmalar yaptılar. Burada da meseleyi sadece Arap ülkeleri ve Rusya ile sınırlı tutmamak gerekir. Örneğin son dönemdeki krizden dolayı kârlarını aşırı şekilde arttıran Shell ve BP’ye bakmak yeterli olur. BP Hürmüz krizinden o kadar mutlu ki beklenmedik oranda gelen kârı gelecekteki borçlarını daha erkene alarak, Shell ise hissedarlarına ek ödeme yaparak kutladılar.

Kısacası, COP’ta fosil yakıt üreticilerini rahatsız eden hiçbir karar alınmadı. Karar metninde geçseydi ve Dubai vurgusu yapılsaydı da bu “adil geçiş için gerekli şartların sunulması” gibi sözlerle mümkün olacaktı.

İşin özü, COP31, günümüz kapitalizminin çelişkilerini ve çatışmalarını iklim penceresinden yansıtan bir ayna oldu. Mesele bilgi, finans ya da teknoloji eksikliği değil; iklimi kâr ve piyasa üzerinden okuyan bir düzen.

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