soL TV'de yayınlanan Komünist Bakış programında bu hafta dış politika ve iç politikaya yansımaları masaya yatırıldı.

Öncelikle gazeteci İrem Yıldırım'ın "COP31 AKP için neden önemliydi, sonuç neden böyle oldu?" sorusunu yanıtlayan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, dış politikada günümüzde çok sert bir kavga olduğunu vurguladı. "AKP bu sert kavga yokmuşçasına, 'herkesle yan yana geliriz' iddiasında" dedi.

Bugüne kadarki COP toplantılarıyla Antalya'da yapılanın farklarına dikkat çeken Okuyan şöyle devam etti:

"İklimle ilgili çelişkiler çok birikti. Fosil yakıtlara ilişkin kavga çok sertleşmiş durumda. Üstelik bu kavganın ortasından bir de İran'la bir gerilim yaşanıyor. Bu kadar farklı çıkarların olduğu bir dünya var. Devletler katılıyor buraya. ABD resmi heyet yollamadı ama yüzün üzerinde Amerikalı vardı, bunlar lobi faaliyetine geldiler. Ağırlıklı olarak fosil yakıt yanlısı, yani petrol yanlısı bir lobi yapmak üzere geldiler.

Sponsorlar da büyük şirketler. Türkiye'den bazı şirketlerse resmi ortak konumundaydı. Koç, Sabancı, Garanti Bankası, Cengiz Holding gibi... Yani çok büyük aktörlerden söz ediyoruz. Bunların olduğu ve enerjiyle doğrudan ve dolaylı ilgili neredeyse bütün şirketlerin yığıldığı bir toplantıdan bir şey beklemek, acemiliktir.

Murat Kurum'un bu toplantıda AKP'nin temsilciliğini yapması doğal. Öte yandan bu toplantıda Murat Kurum'u aşan diplomatik gerilimler vardı. Burada da enteresan bir şeyle karşı karşıyayız. Hakan Fidan toplantıya gelen devletlerin üst düzey çok sayıda temsilcisiyle görüşmeler yaptı ama zirvenin konusuna hiç girmedi, kenara çekildi.

'Türk dış politikasında enteresan şeyler oluyor'

İki gün uzatıp sonuca ulaşamamak diplomatik bir skandaldır. Bu, dış politikada makinenin bayağı dağıldığını gösteriyor.

Türk dış politikasında enteresan şeyler oluyor. Bunların bir bölümünde Hakan Fidan Cumhurbaşkanı yetkileriyle hareket ediyor. Mesela Mekke anlaşmasında çok öne çıktı. Bazılarında geri çekiyor kendisini, fotoğraf vermiyor. Bazılarında sessiz bir diplomasi yürütüyor. Bazılarında tamamen devre dışı bırakılıyor. Son Lübnan ziyaretinde olduğu gibi. Şimdi o yüzden Türk dış politikasında bir problem var. Bu problemin bir kaynağı da iç politika.

'Murat Kurum'un büyük bir beceriksizliği'

Kemal Okuyan, COP31'deki başarısızlığı bir anlamda kaçınılmaz bulduğunu, ama buraya gelinmesinde Murat Kurum'un büyük bir beceriksizliği olduğunu söyledi: "Kimlerle aşık attığını, dünyada nasıl büyük bir kavganın sürdüğünü bilmeyip böyle bir iyimserlikle sonuç bildirgesi çıkartmaya çalıştılar. Fosil yakıt karşıtı olacağı varsayılan sonuç bildirgesi verilen tavizlerle diğer tarafa kaydı. Bu sefer diğer ülkeler protesto etti."

'Özel sektörle çevreyi koruyamazsın'

Okuyan, zirvede bir uzlaşma zemini olmamasının nedenlerini şöyle anlattı:

"Büyük tekellerin işin içine girdiği bir şeyde ne çevresinden bahsediyorlar? Kimi aldatıyorlar? Türkiye'den katılan şirketleri saydık. Bunların hepsi hem temiz enerjide söz sahibi hem fosil yakıtta, yani her durumda kazanan şirketler. Dünyada da epey böyle örnek var.

Çevrenin korunması çok önemli bir idealdir. Ama çevreyi özel sektörle koruyamazsın. Temiz enerjici lobi dediğin şey alçaklar sürüsü. Ne temiz enerjisinden söz ediyorlar? Burada çok büyük bir ekonomi döndürüyorlar, çünkü bu dönüşümün kendisinden para kazanıyorlar. Amaç zaten bu.

Avrupa Birliği bu konuda çok iddialı, değil mi? 'Çevreciyiz, temiz enerjiyi savunuyoruz' diyorlar. Ama ne hakları var? Petrolü, doğalgazı, kömürü kendileri tepe tepe kullandılar. Sonra da dönüp diğer ülkelere 'Sen bunları terk et, benim önderlik ettiğim teknolojileri kullan' diyecekler.

Ayrıca temiz enerji dediğin şey nasıl hesaplanıyor? Elektrikli araçların çevreye verdiği zararı hesaplamak şu anda çok güç. En büyük bedel batarya üretiminde ödeniyor. Bunlar Afrika'da, Asya'da birçok ülke için bir çevre felaketine dönüşüyor, korkunç su tüketiliyor. Avrupa'daki çevre problemini başka ülkelere ihraç ediyorlar.

Şunu unutmayalım: Dünyada bugünkü mücadelelerin çok büyük bir bölümü hâlâ fosil yakıt kaynakları ve fosil yakıt transferleri üzerine kurulu. Enerji yolları dediğimiz şey ağırlıklı olarak fosil yakıta dayalı. Madem bu dönüşümü yapıyorlar, niye dünyada böyle bir kavga veriliyor?"

'Ortada diplomatik bir başarısızlık olduğu çok açık'

Kemal Okuyan, Çin'deki üçlü zirveye katılan Çin, Rusya ve ABD'nin üçünün de COP31'de değişik nedenlerle fosil yakıtların tasfiyesini isteyen lobinin karşısında yer aldığını hatırlattı. "Buradan bir anlaşma çıkması mümkün mü? Mümkün değil" dedi. Okuyan, "Hakan Fidan'ın bu karmaşanın içerisine bilerek girmediğini düşünüyorum. Ortada diplomatik bir başarısızlık olduğu çok açık" diye ekledi.

Okuyan şöyle devam etti:

Burada büyük bir ekonomi dönüyor. Bu bir ekonomik çıkar kavgasıdır. Temiz enerji kavgası değildir. Ve şunun kanıtıdır: Kapitalizmle, özel sektörle, şirketlerle, piyasa ekonomisiyle hiçbir değer ayakta kalamaz. Hiçbir durumda insanlığa hizmet edemezler bunlar. Bu kadar basit.

'Türkiye'nin boyu yetmez'

Okuyan, başarısızlığın nedenlerinin açık olduğunu, ama AKP'nin bu başarısızlığın etkisini azaltabileceğini söyledi:

Böyle büyük iddialarla ortaya çıkmasalardı, 'herkesi barıştıracağız' demeselerdi, bu başarısızlığın ağırlığını düşürebilirlerdi. Enerji meselesindeki bu büyük kavgada Türkiye'nin bir uzlaşı sağlamaya boyu yetmez. Bu, Ukrayna-Rusya savaşında bir ateşkes ilan ettirmekten çok daha zor bir mesele, çünkü kavganın merkezinde bu var. Boylarını çok aşan bir şeye giriştiler, olmadı."

ABD-Rusya-Çin zirvesi: 'Yalta benzetmesi tam bir palavra'

Yıldırım ABD, Rusya ve Çin liderlerinin Çin'de bir araya geldiği zirveyi sordu. Ortak açıklamada Ukrayna'nın da İran'ın da adının geçmediğini, nükleer silahlar konusunda somut bir sınırlama getirilmediğini, yalnızca diyaloğun süreceğinin söylendiğini, Batı medyasında yapılan Yalta Konferansı benzetmelerini hatırlattı.

Okuyan, "Yalta benzetmesi tam bir palavra, uydurma. Tamamen farklı dönemler" dedi. Bu üç ülkenin liderlerinin bir toplantıda yan yana gelmesinin her durumda önemli olduğunu belirten Okuyan şöyle devam etti: "Yalta, büyük bir savaşın bitme aşamasında toplandı, kazananlar belliydi. Karşıda yenilmekte olan bir Almanya var. Sonuçta bu üç ülkeyi yan yana getiren bir ortak düşman var. Bugünkü zirvede masada olmayan bir kuvvet var: Avrupa Birliği, İngiltere'yle birlikte Avrupa. Bu gerçek mi, Avrupa'yı düşmanlaştıran bir zirveden söz edebilir miyiz? Hayır."

'Ekonominin kuralları uygulandığı sürece bir tek Çin yol alıyor'

Okuyan, bazı çevrelerin Avrupa'yı çok kolay harcadığını söyledi:

"Avrupa'yı nasıl harcıyorsun? Dünyanın en büyük ticaret hacmi Avrupa'da. Yükselen ekonomik güç Çin açısından da Avrupa'ya bağımlılık var, Avrupa'nın Çin'e bağımlılığı var. Avrupa pazarı korkunç büyük bir pazar. Avrupa'da nükleer silah tutan iki güç var, Fransa ve İngiltere. Ukrayna'da bir savaş var. Avrupa'yı masaya çağırmamak bir meydan okumadır. Ama 'ben masaya çağırmadım' demekle olmuyor. Avro hâlâ dolardan sonra en yaygın kullanılan para birimi. Avrupa ciddi zorluklar içinde ama zorluk içinde olmayan hangi ülke var? Ekonominin kuralları uygulandığı sürece bir tek Çin yol alıyor. Ama Çin de bugün bir meydan okumayla karşı karşıya. ABD'nin son dönemdeki hamlelerinin Çin'i ciddi şekilde rahatsız ettiğini biliyoruz."

Uluslararası alanın çok magazinleştiğini söyleyen Okuyan, ABD'nin bir gün Putin'i, ertesi gün Zelenskiy'i övdüğünü hatırlattı. En dikkatli ve ihtiyatlı davranan ülkenin Çin olduğunu belirtti. Rusya'dan ABD'ye yönelik övgüleri de eleştirdi: "Düne kadar dünyayı işgal etmeye çalışan emperyalist dediğin ülke için şimdi 'geleneksel değerleri, ortak değerlerimizi savunuyor' diyorsun. Bunlar yanlış şeyler. Büyük ülke uluslararası alanda gündelik politika yapmaz."

'Dünyadaki kavga çok derin'

Okuyan, Rusya, ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin bir iki yıl sonrasını kimsenin tahmin edemeyeceğini söyledi:

Bugün Çin ve Rusya arasında bir müttefiklik ilişkisi varmış gibi gözüküyor, bundan emin olmamak gerekiyor. Çünkü dünya, büyük güçler arasında ve orta ölçekli bölgesel güçler arasında çok keskin bir kavganın ortasında. Bu kavgada yeni konumlanışlar ortaya çıkacak ve Avrupa etkisiz eleman değil. Dünyada büyük bir savaş tehlikesi var. Üç liderin yan yana gelmesi bu tehlikeyi bir gram olsun aşağı çektiyse iyi bir şeydir. Ama orada hiçbir sorun çözülemez. Ukrayna'daki savaşın hemen bitirilebileceği düşünülüyor, bitemez. Zelenskiy'e tokadı atacaklar, Ukrayna'nın fiilen Rusya'nın eline geçmiş bölgeleri, artı henüz geçmemiş bölgeleri Rusya'ya verilecek. Bu kadar basit mi? Dünyadaki kavga çok derin. İki kişi, üç kişi yan yana gelip el sıkışınca çözülmüyor.

Bilal Erdoğan'ın Lübnan ziyareti: 'Hakan Fidan'a karşı bir meydan okuma'

Yıldırım, Bilal Erdoğan'ın iki gün süren Lübnan ziyaretini de hatırlattı. Okuyan şu değerlendirmeyi yaptı:

Bilal Erdoğan Türkiye'nin iç politikasında bir siyasi figür. Adı açık bir şekilde Tayyip Erdoğan sonrası lider, cumhurbaşkanı adayı olarak geçiyor ve AKP içindeki taraflaşmada Hakan Fidan karşısındaki güç odağı olarak görülüyor. Bunda gizlisi saklısı yok, bu bizim uydurmamız değil, zaten yazılıp çiziliyor. Hakan Fidan, Erdoğan sonrası liderlik mücadelesinde öne çıkan bir isim olmasının yanı sıra şu anki Dışişleri Bakanı. Birden fazla kez Hakan Fidan'ın alanına girildi. Akın Gürlek girdi, Bilal Erdoğan da giriyor. Bu önemsenmesi gereken bir şey. Türkiye'de liderliğe oynayan kişinin Türkiye'nin bölgesel iddiaları ya da uluslararası alandaki iddialarında da imza sahibi olması gerekir. Mesela Hakan Fidan'ın Suriye'de -onlar başarı olarak görüyorlar Esad'ın düşürülmesini- bir imzası var. Başka imzalar da atılmaya çalışılıyor. İşte Lübnan ziyareti de budur. Ben Hakan Fidan'a karşı bir meydan okuma olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Hakan Fidan'ın yetki alanı burası. Bilal Erdoğan çok ciddi yelpazede görüşme yaptı. Yani önemsiz değil bu görüşmeler. Lübnan'ın iç siyasetinde Hizbullah'ın etkisini kırmaya dönük sistematik bir çaba var. Bu çaba dışarıda kimler tarafından destekleniyor? ABD, İsrail ve bölge ülkeleri ve Türkiye yani Suriye'de Esad'ı deviren güç Lübnan'da da Hizbullah'ı etkisizleştirmeye çalışıyor. Yok edemiyorlar. Çünkü Hizbullah da Lübnan'da hem iktidar hem değil. Yani ilginç bir konum var. Türkiye'nin bu Lübnan siyasetindeki önemli aktörlerle temasları ülkenin iç dengeleri açısından önemli.

Azerbaycan gerilimi: 'Sorun başörtüsü meselesi değil'

Yıldırım, Azerbaycan'la yaşanan gerilimi ve gerilimin seyrini de sordu.

Okuyan, "Sorun başörtüsü meselesi mi? Hayır. Ama bir bağlantı var" diyerek şöyle devam etti:

"Türkiye ile Azerbaycan kardeş ülke, stratejik işbirliği var, askeri alanda bir sürü şey var. Son Ermenistan savaşında Türkiye'nin ciddi bir rolü oldu. Ama öte yandan Türkiye sistematik bir şekilde Azerbaycan'daki siyasi etkisini artırmaya çalışıyor. Kapitalizm denilen düzende devletler arasında dostluk olmaz, her zaman farklı çıkarlar vardır. Din, Türkiye'nin Azerbaycan'daki siyasi etkisini artırmak için önemli kanallardan biri.

Azerbaycan'daki bugünkü yönetimin Sovyetler Birliği ile hiçbir bağı yok. Gerçi aile, Sovyetler Birliği'nin en önemli siyasi yapısı olan SBKP Politbürosundan geliyor, baba Haydar Aliyev. Ama antisovyetikler, sosyalizm düşmanı, zaten kendileri de kapitalist bir aile, Aliyev ailesi. Öte yandan bazı şeyleri de tutmaya çalışıyorlar. Din alanını kontrol etmeye çalışan bir yapıları var. Bizim anladığımız anlamda laikliği savunmuyorlar ama Azerbaycan'ın seküler bir kültürel ve toplumsal yapısı var, bunu korumaya çalışıyorlar. İki nedenle: Bir taraftan Şii bir çoğunluk var ve dinselleşmenin İran'ın etkisini artırmasından korkuyorlar. İkincisi Türkiye'nin Sünni İslam propagandası ki, Türkiye'deki bazı örgütler bunu denedi, şimdi bunu durdurmaya çalışıyorlar. Başörtüsü krizi aslında bunun bir uzantısı."

'Azerbaycan, Türkiye'nin küçük kardeşi olmayı kabul etmez'

Okuyan, AKP iktidarının küçük kardeş olarak gördüğü ülkeye "Dur bakalım, ne yapıyorsun sen?" demeye kalktığını, ancak diplomaside pek görülmeyen sertlikte bir tepkiyle karşılaştığını söyledi:

Azerbaycan'ın iktidar partisinin ve bazı resmi kurumlarının yayımladığı açıklamalar yenilir yutulur açıklamalar değildi. Ardından bazı kişilerin istenmeyen kişi ilan edilmesi geldi. Azerbaycan çok sert girdi. 'Biz büyük ülkeyiz, tek millet iki devletiz ama himaye ediyoruz' yaklaşımını Azerbaycan reddediyor. 'Nüfusumuz az olabilir ama bizim de kendi planlarımız, stratejimiz, tercihlerimiz ve avantajlarımız var' diyor. Ne o avantajlar? 1995-2025 arasındaki 30 yıllık dönemi alalım. Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımları, Türkiye'nin Azerbaycan'daki yatırımlarından daha fazla. SOCAR başlı başına devasa bir şey. Türkiye'nin enerji üretiminde, rafinasyonda, dağıtımda, liman işletmeciliğinde dev bir yapı. Bunun yanında daha az bilinen, Aliyev'in iki kızının yüzde 70 civarında ortaklığı olan PAŞA Holding var, finans ve bankacılık alanında. Yani Azerbaycan ciddiye alınması gereken bir güç. Azerbaycan, Türkiye'nin küçük kardeşi olmayı kültürel, ekonomik, siyasi nedenlerle de kabul etmez. Aliyev de böyle birisi, aile böyle. Taviz vermezler.

Okuyan, Aliyev'in katılmadığı toplantının, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçtiği toplantı olduğuna dikkat çekti: "Sembolik de olsa bir yetki devrine gelmedi. Bu çok ağır bir şey ve Türkiye burada geri adım attı. Bu Azerbaycan meselesi bana göre büyük bir fiyaskodur" dedi.

'Krizi tırmandıran da geri adım atan da Türkiye oldu'

Okuyan, bu kadar yakından tanınan bir ülkeyle krizin AKP medyası ve bazı resmi kişiler tarafından tırmandırıldığını hatırlattı. "Bu habersiz, bilgisiz mi yapılıyor? Türkiye'deki iç gruplaşmalarda kim inisiyatif aldı? Bunlara bakmak lazım" dedi ve şöyle devam etti:

"Ortada bir başarısızlık var. Çünkü Azerbaycan çok sert tepki verdi ve yumuşatan, geri adım atan taraf Türkiye oldu. Madem konu başörtüsü yasağıydı, ki bence değil, geri adım attılar mı? Hayır. Ortak açıklama yapıldı, 'kardeşiz' denildi ama bu arada, belki yatıştıktan sonra, önemsenmesi gereken başka bir şey oldu. İngiltere ile Azerbaycan 12 Kasım'da stratejik ortaklık anlaşması ilan etti. Azerbaycan Türkiye'ye şunu da demiş oldu: 'Seninle yakın ilişkim, kardeşlik ilişkim, stratejik ortaklığım var. Ama benim en az senin kadar güçlü İsrail'le ve İngiltere'yle de ilişkim var.'"

'Sovyet dönemi biter bitmez İngiltere Bakü'ye geri döndü'

Azerbaycan ordusunun TSK'yı model aldığını, Savunma Bakanlığı'nda Türk danışmanlar bulunduğunu, bazı üst düzey Azerbaycanlı komutanların Türkiye'de eğitim aldığını hatırlatan Okuyan, "Ama bazı şeyleri karıştırmamak gerekiyor" diyerek İngiltere'nin bölgedeki tarihsel ağırlığına değindi:

Azerbaycan Rus İmparatorluğu'na bağlıyken Bakü bütün Kafkasya açısından çok gelişmiş, kozmopolit bir kentti. Orada hep İngiltere'nin varlığı vardı. İngiltere'nin ağırlığını ne kesti? Sovyetler Birliği dönemi. Sovyet dönemi biter bitmez İngiltere Bakü'ye geri döndü. Bugün oradaki petrol devlerine baktığınızda İngiltere'nin ciddi bir ağırlığını görürsünüz, finans açısından da. Azerbaycan Türkiye'nin bir eyaleti değil. Bunu unutmamak gerekiyor.

'Mesele sadece Azerbaycan değil'

Okuyan, Azerbaycan'ın Rusya'yla da ilişkilerini tümden koparmamaya çalışan, bir denge politikası güden önemli bir ülke olduğunu söyledi. "Azerbaycan dediğimizde üç ülke öne çıkıyor: Türkiye, İngiltere, İsrail" dedi ve ekledi:

Türkiye'nin Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi eski Sovyet cumhuriyetlerine dönük ilgisi var. Bu ülkelerde de Türkiye'nin liderliğine karşı direnç var, o kadar basit değil. Türkiye'nin bu ilgiyi istediği gibi götürebilmesi için Azerbaycan'a ihtiyacı var. Azerbaycan bu krizle 'Ben senin her istediğini yapıp bölgesel açılımlarına kayıtsız şartsız teslim olacak bir ülke değilim' demiş oldu. Mesele sadece Azerbaycan değil. Azerbaycan'ın ortaklığı olmadan Türkiye'nin Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi ülkelerde ağırlığını artırması çok zor. Burada çok önemli bir direnç çıktı ortaya.

'İktidarın içindeki mücadeleler Türk dış politikasına da yansımaya başladı'

TKP Genel Sekreteri, Azerbaycan gerilimine izin verilmiş olmasının bir başarısızlık olduğunu da ifade ederek şöyle devam etti:

"Bunun altında kim yatıyor, bilemiyoruz. Hakan Fidan sessiz sedasız bu gerilimin orta yerine gitti, çözemedi ama çok öne çıkmak da istemedi. Türk dış politikası ilginç yürüyor. Bazen bir bakıyorsunuz İbrahim Kalın bir konuda öne çıkıyor. Bazı konularda Hakan Fidan neredeyse tek karar merci gibi davranıyor, bazı konularda devre dışı kalıyor. O yüzden bu başarısızlık kimin eseridir sorusuna şimdilik yanıt veremem. Ama COP31 ve Azerbaycan'la yaşanan gerilim büyük başarısızlıktır. Bölge ülkeleri Azerbaycan'la yaşanan gerilimi ciddi ciddi takip etmiş ve not vermiştir. Kriz yönetimi becerisi diye bir şey vardır. Burada bırakın yönetme becerisini, bir kriz yaratma ve sonra onun tamamen kontrolünü kaybetme görüldü. İktidarın içindeki mücadeleler Türk dış politikasına da yansımaya başladı. Başarısızlıklar da kişilere ihale ediliyor."

'AKP'nin vermeye çalıştığı izlenime uygun bir dünya yok'

Kemal Okuyan, başta söylediği noktaya dönerek AKP'nin dış politikasının agresif, inisiyatif alan ve zorlayan bir dış politika görüntüsü vermeye çalıştığını ama bir yandan da "Herkesle masaya otururuz, ticaretimizi yaparız, arabuluculuk yaparız" denildiğini söyledi. Şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir dünya yok. Bütün çıkarları yan yana getirip o çıkarların ortalaması alınamaz. Zaten AKP aslında bunu yapmıyor. Afrika'da girdiği yerlerde taraf. Mekke Anlaşması taraftır. Hakan Fidan bu konularda çok açık ve net, Mekke Anlaşması'nda hiç tereddüt etmedi. Ama onun dışında AKP genel olarak 'Herkesle iyi geçiniriz, Putin'le de geçiniriz, Zelenskiy'le de geçiniriz, Ukrayna'ya silah satarız ama dengeyi gözetiriz' diyor. Dünya bunun dışına çıkıyor. Bir dünya savaşını engelleyen şey şu anda nükleer silahlar, onlar olmasaydı büyük güçler birbirine girmişti. Dolayısıyla AKP'nin vermeye çalıştığı izlenime uygun bir dünya yok. COP31 fiyaskosu bunun kanıtıdır."

'Zirvelerin tamamı özel sektör toplantılarına dönüşmüş durumda'

Kemal Okuyan son olarak şunları söyledi:

Eskiden Sovyetler Birliği varken özel sektör işin içine bu kadar giremiyordu. Bugün NATO zirvesi de dahil devletlerarası zirvelerin tamamı özel sektör toplantılarına dönüşmüş durumda. Bu başlı başına bir rezalet. Bakanlar, devlet başkanları orada belki birer figür ama gerçek iş başka bir yerde sürüyor. Türkiye'den COP31'e ortak olan şirketlerin hem fosilci hem fosil karşıtı olması zaten yeterince açıklayıcı değil mi?

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