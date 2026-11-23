Küresel tekellerin ve uluslararası finans kuruluşlarının "yeşil dönüşüm" vitrinine dönüşen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) dün sona erdi, ancak zirveye yönelik tartışamalar devam ediyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen ve iki gün uzatmalara kalarak bugüne kadarki en uzun iklim zirvesi olarak kayıtlara geçen COP31'in sonuçsuz kalmasının ardından Avrupa Birliği'nden (AB) ilk açıklama geldi.

Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, fosil yakıtlara ilişkin bir ifadenin yer almadığı son taslağın iklim hedefleri açısından geri adım anlamına geleceğini ifade ederek metni bu nedenle kabul etmediklerini söyledi.

COP31'de nihai metin üzerinde anlaşma sağlanamamasına ilişkin soruları yanıtlayan Itkonen şöyle kouştu:

"COP31'in sonucundan hayal kırıklığı duyduk. Dünyanın acilen kararlı adımlar atması gerekiyor. Bugünkü ihtiyaçlara yanıt vermeyen, iklim taahhütlerinin uygulanmasındaki açığı gidermeyen ve iklim hedefleri açısından bizi geriye götürecek bir sonucu kabul edemezdik."

Taslağın şekillenmesinde petrol üreticisi ülkelerin etkisine işaret eden Itkonen, "AB son taslağı desteklemedi çünkü birkaç tarafın çıkarlarının, çok sayıda tarafın ihtiyaç duyduğu daha iddialı adımların önüne geçmesine izin verildi" dedi.

"Bizim için uzlaşma, en düşük ortak paydada buluşmak anlamına gelemez. Fosil yakıtları çevre dostu gibi gösteren bir kararı onaylayamazdık" diyen Itkonen, son ana kadar müzakere ettiklerini ancak metnin düşük hedef düzeyinde kalacağının netleşmesi üzerine görüşmelerden çekildiklerini söyledi. Itkonen, "COP sürecinde birden fazla taslak dolaşıma giriyor. Biz de son ana kadar müzakere ettik. Ancak metnin bu kadar düşük bir hedef düzeyinde kalacağı ve önümüze daha iyi bir metin gelmeyeceği belli olunca görüşmelerden çekilme kararı aldık" diye konuştu.

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Emisyon faturasını diğer ülkelere kesti, finansman eleştirilerini geçiştirdi

Zirve boyunca "gelişmekte olan" ülkelerin yeterli yeni iklim finansmanı sağlanmamasına yönelik tepkileri ve AB'nin ek mali taahhütte bulunmayı baştan dışladığı eleştirileri de basın toplantısında gündeme geldi.

AB'nin konferanstaki amacının diğer ülkelerin de adım atabileceği koşulları oluşturmak olduğunu iddia eden Itkonen, sorumluluğu diğer ülkelere yönelterek "AB, küresel emisyonların yüzde 6'sından sorumlu. Bu nedenle küresel emisyonların yüzde 94'ünden sorumlu ülkeleri de ortak çabaya dahil etmek bizim için önemliydi" dedi.

AB'nin ek mali taahhütlerden kaçındığı yönündeki eleştirilere ise Itkonen şu yanıtı verdi:

"Tutumumuz biliniyordu. Konferanstan önce ve konferans boyunca tüm taraflarla kapsamlı görüşmeler yürüttük. Sonuçta metni kabul etmememizde belirleyici olan, fosil yakıtlara ilişkin bir ifadenin metne girememesiydi. Müzakere edilen diğer konularda görüş alışverişine açıktık. İklim finansmanı konusunda da tüm taraflarla kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yürüttük."

Uzun yıllardır büyük ölçüde aynı şekilde işleyen COP sürecinin reforme edilmesi gerektiğini savunan Itkonen, "Dünyada yaklaşık 200 ülkenin ortak bir sorunu ele almak üzere bir araya geldiği çok fazla platform yok. Bu nedenle çok taraflı süreç değerli ama aynı zamanda sonuç da üretmeli. Bu kez ne yazık ki sonuç üretemedi. Biz sürece bağlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Zirveyi 700 lobici kuşattı, Murat Kurum sahneyi terk etti

Antalya'da dün sona eren zirve, 2009'daki Kopenhag konferansından bu yana tüm taraflarca kabul edilen bir anlaşmaya ulaşılamayan ilk BM iklim zirvesi oldu.

Türkiye ve Avustralya'nın başkanlığında sunulan "Örtü Karar" taslağında, Suudi Arabistan ve diğer büyük petrol üreticilerinin yoğun lobisi sonucunda fosil yakıtlardan çıkış ifadelerine yer verilmezken, petrol pompalamaya devam etmek için bir ruhsat işlevi göreceği eleştirilerine yol açan karbon giderme teknolojilerinin hızlandırılması çağrısı öne çıkarılmıştı.

Yaklaşık 700 enerji ve karbon yakalama lobicisinin kuşattığı zirvede yeni bir metin sunmayacağını açıklayan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kapanış genel kurulunda "Yapacak bir şey yok, elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonra yeni bir metin olmayacak" diyerek ülke temsilcilerinin konuşmaları sürerken sahneden ayrılmıştı.

Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada ise fosil yakıtlardan çıkış yol haritasını, uyum finansmanı hedefini ve adil geçiş mekanizmasını dışarıda bırakan taslakla "her ülkenin kendinden bir şey bulabileceği bir kararı" ortaya koyduklarını savunmuş, metni reddeden ülkeleri "Bazı ülkeler bir kelimeye, bir ifadeye takılıp açıkçası başka konuları, yani iklimle ilgisi olmayan konuları buraya taşıyarak sürecin ilerlemesine maalesef engel oldular" sözleriyle hedef almıştı.

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