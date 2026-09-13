Alihan Kuriş soruşturması: Tanık, Kuriş'in 'FETÖ' tarafından yönetildiğini öne sürdü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş hakkında yürüttüğü “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni tanık ifadeleri dosyaya girdi.

Anadolu Ajansı'nın adli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca “tanık” sıfatıyla ifadesi alınan R.Ş., Alihan Kuriş'in "FETÖ" tarafından yönetildiğini öne sürdü.

Gülen'den Denizolgun'a mektup iddiası

Ankara'daki soruşturma kapsamında ifade veren M.K. ise 17-25 Aralık 2013 sürecinden kısa süre önce Denizolgun ve R.A. ile yaptığı bir görüşmeyi anlattı.

M.K.'nin anlatımına göre Denizolgun, kendisine Fetullah Gülen'den bir mektup geldiğini ve mektupta birlikte hareket etmelerinin önerildiğini söyledi. Tanık, Denizolgun'un buna karşılık devletin yanında duracaklarını söylediğini aktardı.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Denizolgun'un ölümüyle ilgili iddialar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren Y.K. de Kuriş'in cemaatin başına geçmek istediğini ileri sürdü. Y.K., Denizolgun'un 2016'daki ölümünü şüpheli bulduğunu belirterek Kuriş'in liderliğe geçmesinin önündeki engelin Denizolgun olduğunu savundu.

Bir diğer tanık R.Ş. ise Kuriş ve annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in Denizolgun'u çevrelerinde kötülediğini iddia etti. Tanığın ifadesine göre Denizolgun da ölümünden önce çevresindekilere kendisine zarar verilebileceği yönündeki kaygılarını dile getiriyordu.

R.Ş., FETÖ'nün Denizolgun'un devlet ve hükümetle birlikte hareket etme tutumu nedeniyle cemaatin başında kalmasını istemediğini, bunun yerine Alihan Kuriş'in liderliğe gelmesini tercih ettiğini öne sürdü.

Tanık ayrıca Denizolgun'un ölümüne ilişkin bir planda Kuriş'in de yer aldığını iddia etti. Söz konusu beyanların tanık anlatımlarına dayandığı ve soruşturma makamlarınca henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı görülüyor.

Kuriş suçlamaları reddetmişti

Alihan Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ağustos ayında tutuklanmıştı. Kuriş hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltilmişti.

Kuriş emniyet ve savcılık ifadelerinde suçlamaları reddetmiş, Süleymancılar cemaatinde yönetici olmadığını savunmuştu. Kuriş, cemaat içindeki konumunu Süleyman Hilmi Tunahan'ın “varisi ve temsilcisi” olmak şeklinde tarif etmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de daha önce soruşturmanın dini yapılanmanın kendisine değil, suç örgütü olduğu öne sürülen yapının mali faaliyetlerine yönelik olduğunu söylemişti.

Ankara ve Bakırköy başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.