Alihan Kuriş'in firari kardeşi yakalandı: Kaçtıkları araç eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

İktidarın "cemaate yönelik değildi" diyerek "suç örgütü" olarak lanse etmeye çalıştığı Süleymancılar'a operasyon kapsamında aranan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın, yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Bozburun’da yakalandığı öğrenildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan şüphelilere yardımcı olduğu değerlendirilen Yasin Kaya, "suçluyu kayırma" suçundan tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Sabah'ın haberine göre, Kaya beyanında, İstanbul'da Elvan Gıda Ticaret'te şoför olarak çalıştığını, 16 Ağustos 2026 tarihinde Ahmet Hilmi Yılmaz isimli şahısla birlikte İstanbul'dan Bozburun'a geldiğini söyledi.

Ahmet Hilmi Yılmaz'ı Elvan Ticaret'in patronunun yeğeni olması nedeniyle tanıdığını, söz konusu kişinin aracın sağ arka koltuğunda seyahat ettiğini ve yanında iki valiz bulunduğunu belirtti. Kaya'nın beyanına göre Bozburun'a ulaştıklarında ikili, Atatürk Heykeli önünde ayrıldı.

Yasin Kaya ifadesine göre kalınan otellerde de arama yapıldı, firarilere ulaşılamadı.

Yasin Kaya hakkında da Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldı. Kaya'nın kullandığı 1 cep telefonuna el konuldu.

Kaya tutuklanırken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yerleri tespit edilen firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Araç eski İçişleri Bakanı Şahin'e tahsisli çıktı

Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın, eski İçişleri Bakanı ve son olarak İYİP Ordu 1. sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu, İzmir'in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkisindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı tespit edildi. Aracın sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu belirlendi.

Plaka Tanıma Sistemi ve diğer görüntülerin incelenmesi sonucunda Özmen'in araçtan indiği, araç içerisindeki diğer kişilerin ise tedbir amacıyla araçtan inmediğinin tespit edildiği öğrenildi. Özmen'in şüphelileri Muğla'ya bıraktıktan sonra araçla yeniden İstanbul'a döndüğü değerlendirildi.

Mehmet Özmen'in kullandığı belirlenen GSM hattını 16 Ağustos günü saat 12.31 sıralarında kapattığı, 34 SL 313 plakalı aracın ise aynı gün 15.05 sıralarında ViaPort Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına girdiği tespit edildi.

Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayriresmi yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyonda kimlerin yer aldığı, 34 SL 313 plakalı aracın hangi şekilde temin edildiği ve kaçışa yardım eden diğer kişilerin kim olduğunun tespitine yönelik soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

Hilmi Tuna Kuriş'in ortak olduğu şirkette altın ele geçirilmişti

Soruşturma kapsamında yakalanan Hilmi Tuna Kuriş'in ortak olduğu şirkette daha önce gerçekleştirilen aramada ele geçirilen yüksek miktardaki altın ve döviz de dikkat çekmişti.

Bu kapsamda İstanbul'un Ümraniye ilçesi Yamanevler Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Kimya Genel Merkezi ile binanın otoparkındaki bir araçta arama gerçekleştirilmişti. Aramalarda; 206 adet külçe altın, 358 bin 100 dolar, 102 bin 300 avro, 3 ruhsatsız silah, 1 kamera kayıt cihazı ele geçirilmişti. Aramalarda ele geçirilen 206 külçe altının yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğu belirlenmişti. Altın ve dövizin toplam Türk lirası karşılığının ise 1 milyar 403 milyon 782 bin lira olduğu tespit edilmişti.

Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'in de yer aldığı soruşturmada 38 kişi gözaltına alınmış, 32'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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