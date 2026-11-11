AKP’li isimden fon vurgunu itirafları: ‘Kendi ellerimizle besleyip palazlandırdık'

Milli Gazete’nin bugün manşetten verdiği fon vurgununa ilişkin haberinde AKP’nin “A takımının tepesinde” olduğu belirtilen bir ismin itirafları yayınlandı.

İsmi açıklanmaması şartıyla konuşan AKP’linin “AK Parti’nin A takımının tepesinde, parti mekanizmasında önemli bir konumda bulunan bir isim” olduğu belirtildi.

Söz konusu AKP’linin fon vurgununa ve vurgunculara dair itirafları şöyle:

“Biz sokakta, kürsüde, ekranda yuhalanırken onlar konforlu alanlarında etraflarına topladıklarını kendileri gibileriyle veya kurdukları oluşumlar ile günlerini gün etmişler.”

“Eve giren bir hırsız bile emek verir. Pencereye tırmanır, kapıyı kırar yani bir emek vardır. Bunlar öyle değil. Üç beş tane yeni yetme, onları kollayan abileri… Bir araya gelmişler, mevcut servetleri yetmiyor gibi bu serveti daha da artıralım demişler. Bunu yaparken de ortada bir emek yok. Tamamen, açgözlü bir koruma ile sinsi sinsi işlerini yürütmüşler. Beyefendinin gölgesinde kendilerine bir yaşam oluşturmuşlar ama parazit, asalak bir yaşam. Kendileri dışında bir şeye faydası olmayan bir yaşam.”

“Bu yükü taşıyamayız. Bakınız, ortada halı altına süpürülemeyecek, geçiştirilemeyecek kadar büyük bir vebal var. Öyle bir pisliğe batıldı ki, 40 hamamda 40 gün yıkanılsa kokusu 100 yıl bile geçse çıkmaz! Bu sıradan bir adli vaka, münferit bir hata ya da birkaç kişinin karıştığı basit bir usulsüzlük değildir. İnsanların hayallerini, birikimlerini, devletin imkanlarını kullanarak işkembelerini büyüten bir kirli, hastalıklı yapı var karşımızda.”

“Olayı sadece birkaç hırslı, gözü dönmüş figüre indirgeyip işin içinden sıyrılamayız. Kendimizi kandırmayalım; biz bu canavarı elimizle kendimiz doğurtup kendi ellerimizle büyüttük! Zamanında yapılan ihmaller, 'nasıl olsa bizdendir, bize zarar gelmez' denilerek göz yumulan haksızlıklar, uyarıların kulak ardı edilmesi ve açılan sınırsız alanların sonucudur bugün olanlar. Kendi ellerimizle besleyip palazlandırdığımız bu kontrolsüz yapı, o kadar güçlendi ki nihayetinde sistemi ve bizi teslim almaya çalışır hale geldi. Bu, siyasal, vicdani ve ahlaki bir mesuliyettir. Bu canavarın büyümesine zemin hazırlayan, göz yuyan her mekanizma bugün bu ağır vebalin altındadır.”

“Sıradan bir değişime değil, köklü bir kazınmaya ihtiyacımız var! Çünkü bunların kökleri çok derinde. Öyle yapıştılar, öyle bir sarmaşık gibi sardılar ki bünyeyi; o güruhu ancak ve ancak kazıyarak, kökünden söküp atarak temizleyebiliriz. Yüzeyden silmek, 'birkaç kişiyi değiştirdik' demek sadece göz boyamaktır ve sorunu daha da büyütür. Devletin damarlarına, siyasetin merkezine sızan ve bu imkanları kendi menfaatleri için adeta birer parazit gibi kullanan o odakların kazınarak sökülmesi şarttır.”

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