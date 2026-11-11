Kemal Okuyan: Soruşturmaya dahil edilmeleri iyi ancak iktidarın sorumluluğu bürokratlara yıkılamaz

Fon soygununa ilişkin bugün önemli bir gelişme yaşandı ve BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan son gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Okuyan, “Üst düzey bürokratların soruşturmaya dahil edilmesi iyi bir şey. Ancak bütün bu kurumları şekillendiren, işleyişlerini belirleyen ve onlara yönetici atayan siyasi iktidarın sorumluluğu bu bürokratlara yıkılamaz” dedi.

Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmanın siyaset alanına geldiği anda duracağı izlenimini dile getirdi.

Sermaye piyasalarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kurumların en tepedeki yöneticilerinin bazılarının ya tutuklandığını ya istifa ettiğini belirten Okuyan siyasi iktidarın sorumluluğuna dikkat çekti.

TKP Genel Sekreteri Okuyan şu ifadeleri kullandı:

Fon soygununun ortaya çıkmasının bu ölçekte bir sarsıntıya yol açması kaçınılmazdı. Ancak çoğunlukla ‘atama’ yöntemiyle belirlenen bu isimlerin denetiminin sorumluluğu son tahlilde, atamaları yapan siyasi iktidardadır. Görüldüğü kadarı ile olay utangaç ve sınırlı bir biçimde de olsa öncesinde gündeme gelmiş, konuşulmuş, kimi isimler kaygılarını belirtmişler. Şimdi 'kim olursa olsun üstüne gidiyoruz' deniyor ama izlenim odur ki bir kez daha takip ve denetleme siyaset alanına kadar gelecek ve orada duracak. Fatma Betül Sayan Kaya mı?.. Geçmişte bakanlık yapmış olsa bile Türkiye siyasetinde bu bir ismi kaç kişi biliyordu? Finans dünyasının zaten devasa bir 'soygun' mekanizması olduğunu söylemiştik. Bu gerçeği ihmal ederek yapılacak her tür değerlendirme yanıltıcıdır. Mevcut soygunu çok 'özel' yapan, yoğunluğu, ölçeği ve cüretidir. Bu nedenle sonuna kadar takip edilmelidir. Üst düzey bürokratların soruşturmaya dahil edilmesi iyi bir şey. Ancak bütün bu kurumları şekillendiren, işleyişlerini belirleyen ve onlara yönetici atayan siyasi iktidarın sorumluluğu bu bürokratlara yıkılamaz.

Sermaye piyasalarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kurumların en tepedeki yöneticilerinin bazıları ya tutuklandı ya istifa etti. Fon soygununun ortaya çıkmasının bu ölçekte bir sarsıntıya yol açması kaçınılmazdı. Ancak çoğunlukla “atama” yöntemiyle belirlenen bu isimlerin denetiminin sorumluluğu son tahlilde, atamaları yapan siyasi iktidardadır. Görüldüğü kadarı ile olay utangaç ve sınırlı bir biçimde de olsa öncesinde gündeme gelmiş, konuşulmuş, kimi isimler kaygılarını belirtmişler. Şimdi “kim olursa olsun üstüne gidiyoruz” deniyor ama izlenim odur ki bir kez daha takip ve denetleme siyaset alanına kadar gelecek ve orada duracak. Fatma Betül Sayan Kaya mı?.. Geçmişte bakanlık yapmış olsa bile Türkiye siyasetinde bu bir ismi kaç kişi biliyordu? Finans dünyasının zaten devasa bir “soygun” mekanizması olduğunu söylemiştik. Bu gerçeği ihmal ederek yapılacak her tür değerlendirme yanıltıcıdır. Mevcut soygunu çok “özel” yapan, yoğunluğu, ölçeği ve cüretidir. Bu nedenle sonuna kadar takip edilmelidir. Üst düzey bürokratların soruşturmaya dahil edilmesi iyi bir şey. Ancak bütün bu kurumları şekillendiren, işleyişlerini belirleyen ve onlara yönetici atayan siyasi iktidarın sorumluluğu bu bürokratlara yıkılamaz. — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) November 11, 2026

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