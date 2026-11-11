AKP'deki fon savaşı kelle aldı: Şahap Kavcıoğlu istifa etti

AKP içindeki fon soygunu savaşında bir isim daha görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Daha bugün Sözcü'den İsmail Saymaz'a "BDDK’nın fonla uzaktan yakından ilgisi yok" diyen Kavcıoğlu, görevinden istifa etti.

Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim.

Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

Şahap Kavcıoğlu'nun kim olduğu ve hakkındaki tüm iddiaları soL'daki haberimizde detaylı olarak aktarmıştık

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