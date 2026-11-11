AKP içi kavgada sahne Mustafa Varank’ın: İki kritik ismi İsmail Saymaz ve Güler Kömürcü üzerinden hedef aldı

AKP’deki fon soygunu krizi katmerlenerek sürüyor.

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bir süredir AKP içerisindeki isimlerin doğrudan hedefindeydi.

AKP’li Savcı Sayan, Kavcıoğlu’na ilişkin son derece çarpıcı fon soygunu soruları yöneltmiş, yanıt alamamıştı.

Tüm bu tartışmaların ardından bugün İsmail Saymaz’a konuşan Kavcıoğlu, BDDK’nın fon kriziyle ilgisi olmadığını öne sürmüştü.

Gazeteci Güler Kömürcü de önceki gün sosyal medyadan Erişah Arıcan ile görüşmek istediğini belirten bir paylaşım yapıp kimi soruları olduğunu dile getirmişti:

Özel Not; İlkelerim gereği, şuandaki gibi (hatta günlerdir) ağır iddiaların hedefi yapılmış x kişiye yani "özne"ye olan biten +hakkındakiler sorulmadan, açıklaması, yorumu dinlenmeden o kişinin (kim olursa olsun) sürekli suçlamaya maruz bırakılmasını asla onaylamıyorum, şayet #ErisahArican hanım ile sohbet imkanım olur ise.. size önyargısız aktaracak epey notlarım olacaktır efenim..Kısmet.. Dolayısıyla kendi yazdıklarımı okuyunca biraz frene basmaya karar verdim, hiç konuşmayan Erişah hanımın da muhakkak bir yorumu vardır..Belki yakında öğreniriz

Bu adımların ardından AKP’li Mustafa Varank, “İnsan hala neye hayret ediyor biliyor musunuz? Sorumluluğu olanların; İsmail Saymaz, Gülay Kömürcü gibi muhalif isimleri müzik kutusu gibi kullanarak sorumluluktan kurtulabileceklerini düşünmeleri... Zannediyorlar ki Türkiye, sosyal medyaya, köşe yazılarına bakarak yönetiliyor” dedi.

Varank’ın bu paylaşımından hemen sonra Kavcıoğlu’ndan istifa açıklaması geldi.

Kavcıoğlu, AKP’de Berat Albayrak’a yakın isimlerden biri olarak değerlendiriliyordu, tıpkı Erişah Arıcan gibi.

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