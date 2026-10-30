‘Fon soygununun sorumlularını açıklayacağım’ diyen Savcı Sayan ilk ismi duyurdu: Şahap Kavcıoğlu’ndan açıklama geldi

AKP içindeki fon soygunu kavgası yeni sızıntılarla sürüyor.

AKP’li Savcı Sayan, fon soygununun sorumlusu olan isimleri duyuracağını açıklamıştı.

Sayan, ilk isim olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu işaret etti.

Sayan’dan Kavcıoğlu’na hitaben şu sorular soruldu:

Emre Tezmen'i telefonla arayıp Pusula Holding ve katılımevimi satın almasını isteyip red cevabı aldınız mı?

Emre Tezmen’i, fon krizinin patlamasından birkaç gün önce telefonla arayarak “Emre kardeş, gel birlikte bir kahve içelim.” dediniz mi?

Bu görüşmede Emre Tezmen’den Pusula ve Katılımevimi kurtarmak için 20 milyar TL temin etmesini istediniz mi ?

Ve görüşmede kimler vardı?

Ve görüşmede kimler vardı? Tera’yı batırmak pahasına Pusula ve Katılımevimi kurtarmaya çalıştığınız söyleniyor bu iddia doğru mu?

20 Milyar Karşılığında, “Pazartesi günü Takasbank’tan sana 35 milyar TL kredi vereceğim.” dediniz mi?

Emre Tezmen’in aktardığı iddia edilen 20 milyar TL’yi size yakın üst düzey bürokrat ve siyasilerin hisselerini kurtarmak için kullandığınız doğru mu?

Pazartesi günü Takasbank Emre Tezmen’e neden kredi vermedi? Mevzuat engelse bu söz nasıl, niçin verildi?

Pusula Holding’de %2,5,Katılımevim’de ise %4,5 oranında hissesi bulunan bir yakınınız veya akrabanız olduğu söyleniyor. Bu bilgi doğru mu?

Halkımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ihanet eden bu fon şebekesine bağlı firmaların faaliyetlerini daha önce takip ettiniz mi?

Hazırladığınız bir rapor var mı? Varsa bu raporu ilgili bakan ve kurumlara sundunuz mu, bu kurumları olası riskler hakkında bilgilendirdiniz mi?

Sayan, bu soruların ardından "Bunlar son derece ağır ve vahim iddialardır. Kamuoyu sizden bu iddialarla ilgili bir cevap beklemektedir" dedi.

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BDDK'dan Şahap Kavcıoğlu açıklaması

Bu açıklamadan kısa süre sonra BDDK'dan açıklama geldi.

Açıklamada iddiaların tamamın asılsız olduğu öne sürüldü, isim verilmeden Savcı Sayan hakkında hukuki adımlar atılacağı ifade edildi.

İddialara dair somut yanıtlar verilmedi.

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