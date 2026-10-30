AKP’li isim fon soyguncularını açıklayacağını duyurdu: ‘Ölümüme mal olsa da vazgeçmeyeceğim’

Fon soygunu sonrası soyguncuların isimlerinin gizlenmesi tepki çekmeye devam ederken, AKP içinden bir isim ilginç bir paylaşımda bulundu.

Savcı Sayan, “ölümüme de mal olsa bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim” derken, “Devletimize, milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ihanet edenlerin, onu arkadan hançerleyenlerin, milletin parasına göz dikenlerin, fon oyunlarıyla binlerce insanın birikimini, umudunu ve geleceğini yok edenlerin peşini bırakmayacağım. Makamına bakmayacağım. Mevkisine bakmayacağım. Kimin yakını olduğuna, kimin arkasına saklandığına, hangi koltukta oturduğuna bakmayacağım” ifadesini kullandı.

“Kim olursa olsun, hangi siyasi görüşten gelirse gelsin, hangi güç odağına dayanırsa dayansın; elimdeki bilgi ve belgelerle hukuka uygun biçimde gerçekleri kamuoyuna açıklayacağım” iddiasında bulunan Sayan, “Devletin imkânlarını kendi çıkarları için kullananların, halkın alın teri üzerinden servet biriktirenlerin, peşini bırakmayacağım. Kaçacak delik arayacaksınız ama nafile. Gerçeklerden kaçamayacaksınız. Kendiliğinizden o koltukları terk edin. Milletin hakkını iade edin. Hukukun önünde hesap verin. Çünkü bu akşamdan itibaren başlıyorum. Öğrendiklerimi, bildiklerimi, belgeleyebildiklerimi milletimle paylaşacağım” dedi.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.