Fon soruşturmasında AKP'li isim Erişah Arıcan ismini verdi, 'zincir uzun' dedi: 'Fatma Betül Sayan Kaya bir sonuç'

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklandığı fon manipülasyonu soruşturması sürerken, açıklanmayan isimler hâlâ gündemde.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'deki yazısında soruşturma kapsamında tutuklanan Kaya'nın Tera Portföy yöneticilerinden Erdin Özel'le ilişkisine ve soruşturmanın siyasi boyutuna ilişkin değerlendirmelere yer verdi.

Kaya, tutuklanmak üzere sevk edildiği hakimlikte Erdin Özel'in kendisine siyasiler tarafından yardımcı olarak önerildiğini, ancak hiçbir dönem yardımcısı olmadığını öne sürdü. Özel'le yaptığı görüşmelerin siyasi amaçlı olduğunu savundu.

Kaya, Özel'i hangi siyasilerin önerdiği ve bu kişilerin Tera Grubu'yla yatırım ilişkisi bulunup bulunmadığı gibi sorulara yanıt vermedi.

AKP'li isim: Zincir bayağı uzun olmalı

Saymaz'a konuşan üst düzey bir AKP'li, Kaya'nın tutuklanmasını doğru bulduğunu belirtirken soruşturmanın yalnızca Kaya'yla sınırlı kalmaması gerektiğini kaydetti.

Söz konusu AKP'li, "Fatma Betül Sayan Kaya bir sonuç, sebepler elini kolunu sallaya sallaya geziyor" derken, manipülasyondan birden fazla kişinin yararlandığını düşündüğünü söyledi.

Aynı isim, "Kaya bir sonuç. Bunun bir tane olduğuna siz de inanmıyorsunuz, ben de. Tek kişi olması mümkün değil. Zincir bayağı uzun olmalı" ifadelerini kullandı.

AKP'li isim, soruşturmanın arka planında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetim ve gözetim sorumluluğunun da araştırılması gerektiğini ifade etti.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü görevi ihmal ve suistimalle suçlayan kaynak, fon manipülasyonlarına ilişkin tedbirlerin zamanında alınmadığını söyledi.

SPK'nın sorumluluğu tartışılıyor: Erişah Arıcan ismini verdi

Saymaz'ın yazısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 11 Şubat 2026'da SPK'ya fon manipülasyonlarına ilişkin bir rehber taslağının hazırlanması için yazı gönderdiği bilgisi de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuya ilişkin sorular üzerine, SPK'ya gönderilen yazının gereğinin yerine getirilmediğini doğrulamıştı. Şimşek, eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni verildiğini de açıklamıştı.

Fon soruşturması kapsamında yeniden ifadeye çağrılan Gönül, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKP'li kaynak, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un tutuklanmasına karşın Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ın da soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

241 kişilik liste nerede?

Soruşturmanın kamuoyuna açıklanmayan boyutlarına ilişkin tartışmalarda 241 kişilik liste de öne çıkıyor.

Saymaz'ın görüştüğü AKP'li isim, fon manipülasyonlarından yararlandığı öne sürülen kişilerin isimlerinin açıklanmasını istedi. Kaynak, "İnsanların birinci beklentisi bu" diyerek son 2-3 yıldaki para giriş ve çıkışlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in finans bürokrasisine sızmış bir suç örgütü bulunduğuna ilişkin açıklamalarını da hatırlatan Saymaz'ın kaynağı, bu iddiaların sonuna kadar araştırılması gerektiğini belirtti.

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