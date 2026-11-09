Fatma Betül Sayan Kaya soruları: SPK, TKP’den 21 gün sonra adım atmış...

Türkiye fon soygunu sonrası uzun süre Fatma Betül Sayan Kaya’yı konuştu.

Soygunun toplam miktarı için 900 milyardan söz edilirken, onun vurgun miktarı 2,2 milyar liraydı.

Esas liste hiç açıklanmadı, Kaya'ya dahi uzun süre dokunulamadı.

Hal böyle olunca tepkiler katlandı, AKP açısından çok zorlu bir sürece girildiği anda yapacak bir şey de kalmayınca Kaya kurban edildi ve tutuklandı.

İsmi vurgunla anıldığında tarih 26 Eylül 2026’ydı.

Tutuklandığında ise 5 Kasım’dı.

Peki, neden bunca süre beklendi?

Bugün Meclis’teki komisyonda vekillerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, eşinin de yönetimde olduğu SPK’nın Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili 26 Ekim’de suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Gazeteci Alican Uludağ’ın paylaştığı bilgiye göre Gürlek, “Daha sonra savcılık ifadeye çağırdı. Özel olarak koruma, kollama yok. Burada kamu görevlileri de tutuklanıyor. Kimseyi koruyup kollamıyoruz” dedi.

Ancak burada gerçekten bir tuhaflık var.

SPK, 26 Eylül’de ortaya çıkan hırsızlığa rağmen Kaya hakkında tam bir ay beklemiş, 26 Ekim tarihinde suç duyurusunda bulunmuş.

SPK’nın bir aylık bekleyişin Kaya ailesine nasıl bir yararı dokunduğunu şimdilik bilemiyoruz.

Ancak bir başka gerçeği biliyoruz...

Tüm ülke bu hırsızlığı konuşup, Kaya hakkında neden adım atılmadığını sorarken, TKP tarafından 5 Ekim tarihinde Fatma Betül Sayan Kaya hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yani SPK, Türkiye Komünist Partisi’nin 5 Ekim’de yaptığı suç duyurusundan tam 21 gün sonra adım atabilmiş.

Belli ki artık iktidar soygunla baş edemez hale gelinceye kadar “sabırla” beklemiş SPK.

Ancak AKP içindeki dağılma ve kriz hali, AKP tabanından yükselen tepkiler Kaya’nın bu süreçten kurtulmasını en azından bir süreliğine olanaksız kılmış oldu.

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