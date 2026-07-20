Ahbap soruşturması: Oğuzhan Uğur dahil 9 kişiye tutuklama talebi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 20.07.2026 , 17:18
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişiyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Savcılık 9 kişinin “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanmasını istedi.
Oğuzhan Uğur’un yanısıra hakkında tutuklama istenen isimler şöyle: Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş, Suzan Düşküner Mintaş.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Ömer Güner ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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