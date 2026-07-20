Ahbap Derneği soruşturmasında Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu: 'Dolaylı bağlantı tespit edildi'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un ifadesi ve Babala TV'nin hesap hareketlerinin incelendiği bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Raporda, Oğuzhan Uğur ile Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi bulunmadığı, ancak iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattının tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca hesap hareketlerindeki artış, Kıbrıs bağlantılı para trafiği ve kaynağı açıklanamayan mal varlığı alımlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi.

Dikkat çeken alım işlemleri ve para transferleri

Karar'dan Emine Durgun'un aktardığına göre emniyetteki savunmasında Ahbap Derneği'nin hiçbir resmi faaliyetinde görev almadığını belirten Uğur, yalnızca deprem döneminde derneğin IBAN ve iletişim bilgilerini sosyal medya hesaplarından paylaştığını öne sürdü. "Para topluyoruz" şeklindeki ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savunan Uğur, soruşturmada adı geçen kişilerden sadece Haluk Levent'i tanıdığını ve hesaplarına Ahbap Derneği adına hiçbir bağışın aktarılmadığını iddia etti.

Emniyetteki sorgusu sırasında mali durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Oğuzhan Uğur, kendi beyanıyla aylık gelirinin 150 bin TL ile 400 bin TL arasında değiştiğini resmi tutanaklara geçirdi.

Öte yandan bilirkişi raporuna göre Babala TV ve Uğur ailesinin şirketlerinde "bütünleşik mali yapı" tespit edildi. Dosyadaki bilgilere göre, Babala TV hesaplarında 2024 yılında 252 milyon 174 bin TL'lik bir işlem hacmi tespit edildi. Gain Medya'dan gelen 45 milyon TL'lik ödemenin bir kısmıyla (yaklaşık 10 milyon TL) Audi RS Q8 marka lüks araç alındığı ve hızla 8,5 milyon TL'ye satıldığı belirlendi.

Rapora göre dikkat çeken bir diğer husus ise 5 Ocak 2024'te Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon TL'ye satın alınan lüks villa oldu. Raporda, bu alımı karşılayacak ne bir hesap bakiyesi ne de kredi kullanımının tespit edilemediği belirtildi.

Ayrıca Oğuzhan Uğur'un kardeşi Tuğrul Uğur'un hesaplarında yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen Kantara Palace ve Arkın Ventures gibi Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan 487 bin 900 TL'lik para transferleri dikkat çekti.

Bağlantı doğrudan değil, dolaylı

2017-2026 MASAK verileri, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtlarının incelendiği raporda, Oğuzhan Uğur ve şirketleri ile Ahbap Derneği bağlantılı Yeliz Kaya arasında doğrudan bir para transferine rastlanmadığı açıklandı. Ancak birbirinden bağımsız iki farklı "dolaylı mali bağlantı hattı" tespit edildi.

Oğuzhan Uğur'un üç farklı kişiyle toplam 802 bin 350 TL'lik para transferi gerçekleştirdiği, bu kişilerin de Mehmet Sait Köse üzerinden Yeliz Kaya ile mali temasta olduğu belirlendi.

İkinci bağlantı hattı ise Tuğrul Uğur'un hesap hareketlerine dayandırıldı. Tuğrul Uğur'un hesap hareketleri incelendiğinde 9 bin 412 işlemde toplam 163 milyon 951 bin 450 TL'lik olağanüstü bir işlem hacmi tespit edildi. Tuğrul Uğur'un Aytaç Köse üzerinden Yeliz Kaya'ya uzanan ikinci bir dolaylı hatta sahip olduğu değerlendirildi.

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde şahıs ve şirket hesapları arasında yoğun bir fon dolaşımı olduğu belirtilerek, ayrıntılı mali incelemelerin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli şüphelerin bulunduğu ifade edildi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri ve özel haberlerimizi kaçırmayın.