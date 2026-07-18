Ahbap soruşturması: Ece Güner Haluk Levent'i suçladı, 'Ben bu işten bir kuruş kâr etmedim' dedi

Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner, cezaevinden kamuoyuna gönderdiği mesajda Haluk Levent hakkında açıklama yaptı.

Hiçbir suç işlemediğini savunan Güner, "Ben bu işten bir kuruş kâr etmedim. Tam tersine 1 yıl kan küstüm, stres yaşadım, tekrar antidepresan ilaçlara başlamak zorunda kaldım. Sadece ve sadece o günler kahramanlaştırılmış, 'iyilik meleği' Haluk Levent’e güvendim" ifadelerini kullandı.

"Hiç Haluk Levent kadar iyi hikâye anlatan ve inandırıcı olan birine rastlamamıştım" ifadelerini kullanan Güner, şöyle devam etti: "Sanırım zaten büyük dolandırıcıların ortak özelliği budur: en akıllı insanları bile inandırma."

Güner; kanser olduğu ve boşandığı süreçlerden bahsederek başladığı yazısında 2022 yılında yoğun psikolojik destek aldığı bir dönem olduğunu anlattı. Bu sürecin ardından yaşanan Maraş depreminde elinden geldiğince yardım ve bağış yolları için adımlar attığını belirtirken uzun uzun ailesinin ve kendi geçmişi, kariyerine ilişkin bilgi verdi. “Nasıl bu kadar saf olabilirim” ifadelerini kullanan Güner, deprem sürecinde en yüksek bağışlardan birini yaptığı için Haluk Levent’in kendisine ulaşarak, yüz yüze teşekkür etmek istediğini aktardı.

Borç ilişkisinin nasıl başladığını şöyle ifade etti:

'Ben Ahbap’ın en büyük bağışçısıyım. Bugüne kadar Ahbap’a toplamda 9 milyon dolar bağışladım. Şu şu projelerde geçici zorluk yaşıyoruz. İlgili iş adamının parası geçici bloke ay sonu açılacak. 1 aylık çok kısa süreli bana borç verirsen ben Ahbap’a bağışlarım sonra da iş adamının parası çözülünce hemen sana geri öderim zaten' dedi. (Ayrıntılara girmiyorum yazıyı daha da uzatmamak için, hepsini savcılıkta anlattım) Uzatmayayım, 3 milyon dolar istedi; ‘Mümkün değil, böyle bir param yok’ dedim. Çok ‘vicdan’ yaptı bana, onlarca iyilik hikayelerini anlattı. O kadar vicdanen 'arada kaldım' ki 3 gün hastanede yattım 2023 yazı: Acıbadem Maslak’ta 40 derece ateşle. Sonunda 1 milyon dolar vereceğimi ama ev aradığımı; bu parayla kendime oturacağım bir ev almak istediğimi, sakın 1 ayı geçmemesi gerektiğini özellikle tembih ettim. ‘Ben Haluk Levent’im. Her yıl kamuoyu anketlerinde Türkiye’nin en güvenilir insanı seçiliyorum. Tüm Türkiye bana güveniyor, nasıl güvenmezsiniz? Bu bana ağır hakarettir. En kötü ihtimal, B Planı, iş adamının parası çözülmezse 10 konser veririm, bir reklam anlaşması yaparım, yine de borcumu öderim’ diyordu. Takip eden haftalarda aynı yöntemle istismar boyutlarında verdiğim borcu 1 milyon 570 bin dolara çıkarttı. Yaptığım tüm transferler de İş Bankası’ndaki yasal banka hesabımdan 'Dolar borcu karşılığı şu kadar TL' ibaresi ile yapılmıştır. Ödemeleri Haluk Levent’in bana verdiği üç kişinin IBAN’larına yaptım, Haluk Levent olduğu için hiçbir şeyden şüphelenmedim. Hep böyle yaptığını söyledi. Bana 1 yıllık yoğun mücadele sonrası geri dönen borcum da gene kişilerden ‘borç iadesi’ kaydı ile ve yine banka hesabıma yapılmıştır. Borcu Haluk Levent’e dolar borcu olarak verdim ve dolar bazında aldığım para; verdiğim paranın biraz altındaydı. TL olarak çok az üstündeydi; ona dikkat bile etmemiştim çünkü borcumu dolar vermiştim; ayrıca o parayı bir yıl KKM’ye koysaydım kat kat fazlasını alırdım! Özetle; bir borç verdim Haluk Levent’e ve bir yıl bana kan kusturdu. Her hafta ödememek için yeni uzun bir hikâye anlatıyordu, sağlık sorunlarından bahsediyordu. Ben de acıyordum, yine süre veriyordum.”

Avukatının “borcunuzu ödemezseniz savcılığa gideriz” çıkışı sonrası birkaç hafta içinde Levent’in borcunu ödemesi sonucu dolandırıcı olmadığını sadece sıkışık döneminde olduğu için böyle bir şey yaşadığını düşündüğünü aktardı. Bu olaydan sonra Levent’i engelleyip bir daha görüşmediğini ve “Bunun üzerine ailemin de tavsiyesi ile Haluk Levent’i telefonumdan engelledim ve bir daha hiç görüşmedim! Yani tanışıklığım sadece bir yıl ve bunun neredeyse tamamı paramı kurtarma peşinde geçmiştir” dedi.

Levent’le ilgili Güner'in mesajında öne çıkan ifadeler şöyleydi:

"Hiç Haluk Levent kadar iyi hikâye anlatan ve inandırıcı olan birine rastlamamıştım. Sanırım zaten büyük dolandırıcıların ortak özelliği budur: en akıllı insanları bile inandırma. Dikkat edin, duygusallığını istismar ettiği ben dahil tüm insanlar hayatında büyük bir travma yaşamış. Örneğin kızını kaybeden iş insanı, ben -kanser ve boşanma-. Ayrıca gözaltındayken nezarethanede konuştuğum ve hayatımda ilk defa tanıştığım kadınlar; hayatı başarılı/varlıklı ama hepsinin ortak özellikleri aynıydı. Mağdur profili şöyle; 1) çoğu kadın, 2) hepsi yalnız kadınlar, 3) hepsi hayatında belli travmalar yaşamış ve duygusal açıdan istismara müsait ve dikkat: hepsi uzun yıllar yurtdışında yaşamış veya halen yaşıyor. Örneğin, ben Haluk Levent’in hapis yattığını bilmiyordum Fransa’da büyüdüğüm için. Nezarethanede konuştuğum diğer çok para veren kadın da yurtdışından gelme; yani birçok gerçeğe benim gibi ‘Fransız!’ Sonuç olarak, toparlarsam: Ben bu işten bir kuruş kâr etmedim. Tam tersine 1 yıl kan küstüm, stres yaşadım, tekrar antidepresan ilaçlara başlamak zorunda kaldım. Sadece ve sadece o günler kahramanlaştırılmış, ‘iyilik meleği’ Haluk Levent’e GÜVENDİM!"

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda çok sayıda adrese baskın yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu. Başsavcılık, MASAK raporları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını soruşturduğunu açıklamıştı.

Dosyada ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında yüksek tutarlı işlem yaptığı ve Ahbap Derneği hesaplarından asistanı olduğu öne sürülen Yeliz Kaya'nın hesabına para aktarıldığı iddiaları da yer alıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner ise söz konusu para transferlerinin borç ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savunmuştu.

Ayrıca derneğin ve soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin malvarlıklarına da el konulmuştu.

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