Operasyonun görünmeyen yüzü: Ahbap soruşturmasından saçılan savunma sanayisi şirketleri

Haluk Levent ve Ahbap soruşturması bahis masasındaki deprem bağışları, düğümlenen ilişkiler ağı, derneğin paralarının kişisel hesaplarda dolaşması üzerinden çok gündem oldu.

Arada pek dikkat çekmeyen detaylardan biri soruşturmada adı geçen ve ifadesi alınan savunma sanayisi şirketleri bağlantılı isimler oldu.

Öncelikle ilk gün Arca Savunma ile bağı ortaya çıktı. Savunma sanayisinde özellikle tank mermisi üretiminde Türkiye'de en çok ihracat yapan firma olan Arca Savunma'dan ve sahibi İsmail Terlemez'den de derneğe para 70 milyon lirayı bulan para gönderimi gerçekleştiği anlaşıldı. Daha ilginci ise soruşturmayı başlatan şikayetin sahibi Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın sahibi olduğu MC Havacılık, Arca'nın da sahibi İsmail Terlemez'e satılmıştı.

'Haluk Levent'e toplam 70 milyon dolar borç verdim'

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında "konutu terk etmeme" (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen isimlerden biri de savunma sanayi patronu Esin Önder Çağlayan.

Başaran Holding’in suç duyurusu ile Ahbap soruşturmasında adı ve şirketleri çokça zikredilen Çağlayan ifadesinde, Haluk Levent’le yaklaşık 15 yıldır tanıştıklarını, ailecek de görüştüklerini söyledi. Çağlayan, Levent'e inanarak toplamda 70 milyon dolar borç verdiğini ileri sürdü. Geçimini kendisine ve ailesine ait şirketlerin kazancı ve kira geliriyle sağladığını belirten Çağlayan aylık gelirini 2 milyon lira olarak beyan etti.

Gazete Pencere'den Büşra Cebeci'nin haberine göre, Başaran Holding'in dilekçesinde Çağlayan’ın ismi, taşınmazların devredildiği üçüncü kişi olarak yer alıyordu ve şirketlerinin paravan olduğu iddia ediliyordu. Soruşturma dosyasına göre Çağlayan adına aktif ve pasif olmak üzere 59 farklı taşınmaz bulunuyor. Çağlayan’ın bu taşınmazlardan İstanbul Beykoz’da bulunan 1 taşınmaz ve Muğla Bodrum’da 4 taşınmaz olmak üzere toplamda 5 adet taşınmazı Ahbap’ın kurucularından olduğu tespit edilen Zafer Yay’dan aldığı öğrenildi. Çağlayan’ın 46 taşınmazı ise Levent’in asistanı olarak bilinen Yeliz Kaya’dan aldığı tespit edildi.

Başaran ve Çağlayan birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldu.

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Ailece savunma sanayisindeler

Ahbap operasyonunda milyarlık para trafiğiyle en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Çağlayan'ın, ifadesinde defalarca bahsettiği ailesi ve ticari ilişkileri de merak konusu oldu.

Esin Önder Çağlayan’ın, Önder Savunma’nın Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder’in kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Günay'ın şirketi, "Yerli Çelik Kubbe" olarak tanıtılan "Gökbörü" hava savunma sistemlerinin üreticisi olarak biliniyor. Önder, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmiş, Bahçeli kendisinden övgüyle söz etmişti. Hatta savunma sistemlerine "Gökbörü" ismini de veren Bahçeli'ydi.

Günay Önder'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti

Haluk Levent’le de arasının oldukça iyi olduğu öğrenilen Günay Önder’in 2023’teki 6 Şubat’ta depremlerinin ardından Ahbap’a 15 milyonluk bağış yaptığı da bizzat Haluk Levent tarafından duyurulmuştu.

Tabelada yok yok

Önder ailesine ait pek çok şirket bulunurken, Ankara’daki şirketleri ise tek bir binada bulunuyor.

Tabelada en üstte Önder Savunma yer alıyor. Günay Önder Önder Savunma’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınsa da resmi olarak şirketin yetkilisi ve sahibi kız kardeşi Nermin Önder. Tabelanın ikinci sırasında ise İnfodif Yazılım’a ait bir firma daha görülüyor. Günay Önder, 350 milyon sermayeli, dört ortaklı bu şirketin ortaklarından biri. Şirketin diğer ortağı ise kız kardeşi Esin Önder Çağlayan'a ait olan Kanat Savunma. Tabelanın 3’üncü ve 4’üncü sırasında da Globus ve Kanat Savunma yer alıyor, bu tek ortaklı yapıya sahip iki şirketin de sahibi Esin Önder Çağlayan.

Tüm firmaların aynı aile üyelerine ait olduğu bu tabelanın en altında ise ilginç bir isim yer alıyor: Avukat Fatih Metin. AKP’nin kuruluşundan bu yana pek çok göreve getirilen Metin, 2007-2011 yılları arasında AKP Bolu Milletvekilliği yaptıktan sonra çeşitli bakanlıklarda "bakan yardımcısı" olarak görev aldı. Metin 2019'da da AKP'den Bolu Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Avukat Fatih Metin’in adı pek çok olayla birlikte anıldı, bunlardan en çarpıcısı havalimanının VIP çıkışında 60 kiloluk altın yakalatması oldu. Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre Dubai’den İstanbul’a gelen bir uçakta Metin ve onun refakatinde VIP geçişi kullanan eski özel kalem müdürü Yunus Emre Morkoç vardı.

İktidara yakın Sabah Çağlayan'ın ismini verdi, 'organize bir suç çetesi' dedi

Esin Önder Çağlayan bugün iktidara yakın Sabah gazetesinin de gündemindeydi.

Dilek Güngör, "Belli ki, işin içinde organize bir aklama da var, örgütlü kara para şüphesi de, tefecilik de, senetlerde sahtecilik de, yasa dışı bahis de" diyerek Çağlayan'ın Globus Savunma ve Kanat Savunma şirketlerinin sahibi olduğunu vurguladı. Ve ekledi:

Haluk Levent ile arasındaki ilişkinin arkadaşlık ve borç ilişkisi olduğunu savunup, kendisinin de dolandırıldığını öne sürse de kim kime bu devirde karşılıksız bu kadar borç verir? Arada ticari bir ortaklık, kazanç ya da faiz protokolü yokken hem de... Orası da ayrı bir muamma...

Güngör ortada "organize bir suç çetesi" olduğunu savundu.

Önder Savunma 21 Ocak 2026'da ODTÜ Teknokent ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) programı kapsamında düzenlenen etkinliğe de katılmış. Etkinlik "NATO’nun savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirme" hedefiyle düzenlenmişti.

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