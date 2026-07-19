Oğuzhan Uğur'a para trafiği soruldu: 'AHBAP'a sadece aracılık ettik, yüklü transferler ticari ortaklıklardan'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında, sosyal medya ünlüsü Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet'te ifadesi alınan Uğur'a geliri, üzerine kayıtlı mülkleri ve hesap hareketleri soruldu.

Soruşturmanın merkezinde Uğur'un varlıklarını inceleyen MASAK raporunun yer aldığı anlaşılıyor.

ATV muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı rapora göre Babala TV, Babalayka Film ve Uğur ailesiyle bağlantılı şirketlerin finansal hareketleri dikkat çekti. Raporda, Gain Medya’dan 45 milyon lirayı aşan fon girişi, Çekmeköy Ömerli’de 25 milyon lira bedelli villa alımı, 2 binden fazla “iş avansı/avans iadesi” işlemi, aynı gün yatırılan 6,5 milyon lira nakit işlemi incelendi. Para trafiğinin finansal açıdan "riskli/izlemeye değer" olduğu değerlendirildi.

Oğuzhan Uğur, aylık gelirininse 150-400 bin lira arasında olduğunu belirtti.

Soruşturmada, AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'e yöneltilen sorularda da hesap hareketleri üzerinde durulmuş, dernek üyelerinin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri incelenmişti.

'Sadece aracılık ettik'

Uğur, AHBAP Derneği'nin yardım süreçlerinde yalnızca aracılık görevi üstlendiğini savundu.

İfadesinde Haluk Levent dışında AHBAP Derneği'nden kimseyi tanımadığını vurgulayan Uğur, deprem döneminde AHBAP’ın yanı sıra AFAD ve Kızılay'ın da yardım hesaplarını paylaştıklarını hatırlatarak, "Hesaplarımız incelendiğinde tarafımıza bir kuruş dahi para yatmadığı görülecektir. Aktardığımız şey para değil, bilgidir. İnsanlara AHBAP'ın ya da AFAD'ın IBAN ve iletişim bilgilerini ulaştırdık" dedi.

Yayınları sırasında izleyicilerden gelen beyanlara dayanarak AHBAP, AFAD ve Kızılay'a toplamda yaklaşık 60 milyon lira bağış yapıldığını tahmin ettiklerini söyleyen Uğur, "Tabii insanların bu rakamlar miktarında mı bağış yaptığını, ya da herhangi bir bağış yapıp yapmadığını bilmemiz mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

Haluk Levent ile 2018 yılından beri tanıştığını, ancak 2023 yılından bu yana görüşmediğini belirten Uğur, Hatay'a gidiş sürecinin de Levent’in önerisiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Yüklü transferlere 'ticari ortaklık' veya 'banka hatası' dedi

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından Babala TV şirket hesabından aynı araç için üç kez gerçekleştirilen 9 milyon 700 bin liralık EFT işlemleri de Uğur’a soruldu. Söz konusu işlemin bir araç satın alma ödemesi olduğunu savunan Uğur, alıcının isminin banka tarafından hatalı girilmesi nedeniyle paranın iki kez iade edildiğini, üçüncü denemede ise ödemenin başarıyla tamamlandığını belirtti. Uğur, "Üç defa işlem yapılmış olması, paranın toplamda 30 milyon lira olduğu anlamına gelmemektedir. Herhangi bir art niyet söz konusu değildir. Banka çalışanı tarafından yapılan hata sebebiyle bu şekilde işleme mahal verilmiştir" dedi.

Patronu kara para suçlamalarına konu olan Gain Medya'dan gelen ödemenin program satışı, diğer ödemelerin ise ticari iş ortaklıkları kapsamında olduğunu belirten Uğur, hesap hareketlerinin muhasebeleştirilmiş ticari işlemler olduğunu savundu.

Etkin pişmanlıktan faydalanmadı

Uğur, ifadesinde herhangi bir suç işlemediğini belirterek etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini kaydetti.

Gözaltına alınan isimler arasında Uğur’un yanı sıra Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke de bulunuyor.

Aynı soruşturma kapsamında ifadesi alınan eski AHBAP yöneticisi Hüseyin Küçük ise 2022 yılında dernek yönetimine girdiğini ve 2024 yılında ayrıldığını belirtti. Küçük, ifadesinde dikkat çeken bir başka konu olarak cep telefonunda bulunan AHBAP Derneği İktisadi İşletmesi adına düzenlenmiş çek görüntülerini açıkladı. Küçük, bu çeklerin kendisi ayrıldıktan sonra düzenlendiğini ve ticari alacak-verecek ilişkilerinde kullanıldığını sonradan öğrendiğini, bu konuda Haluk Levent ve cirosu bulunan Yeliz Kaya ile sert tartışmalar yaşadığını öne sürdü.

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