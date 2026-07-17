Oğuzhan Uğur Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı

YouTube'da yayın yapan Babala TV'nin kurucusu ve sunucusu, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı öğrenildi.

Uğur'un gözaltına alınma sebebi Ahbap soruşturması.

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, Oğuzhan Uğur dahil toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgiye göre şu ana kadar gözaltına alınan isimler şunlar:

Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke.

MASAK'a şüpheli işlem bildirimi: 'Babala TV hesabına yurtdışından yüklü miktarda döviz girişi'

Yeni Şafak'ın haberinde, Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un, 2023’teki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonraki süreçte çağrılar üzerine banka hesaplarına yurtdışından gelen yüklü miktarda döviz girişi olduğu öne sürüldü.

Habere göre, özel bir bankadaki hesap hareketlerindeki olağandışı hareketlilik, söz konusu banka yetkililerince Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirildi. MASAK, hesap hareketliliğini mercek altına alarak inceleme başlattı.

Uğur’un yurtdışından banka hesabına yüklü miktarda döviz geldiği, gelen paranın nereye aktarıldığının bilinmediği iddia edildi.

'Dernek ya da vakıf değiliz' demişti

Haluk Levent'in gözaltına alınıp tutuklanması sürecinde Oğuzhan Uğur'un deprem sürecinde yaptığı açıklamalar yeniden gündem olmuştu.

Uğur, Ahbap soruşturması sonrası da şu açıklamayı yapmıştı:

"Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal...

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.