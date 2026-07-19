'Bana borcu var ve ödemedi' demişti: Haluk Levent'ten iddialara yanıt

Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Dernek Başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Sevda Kurt, hâkimlikteki ifadesinde Haluk Levent’in kendisine evlilik vaadinde bulunduğunu ve bu süreçte parasını aldığını iddia etti.

Kurt'un ifadesinin ardından Levent'ten konuya ilişkin açıklama geldi.

"Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır" başlığıyla sosyal medya üzerinden açıklama yapan Levent, "Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır" ifadelerini kullandı.

Sevda Kurt ile yapılan "borç ilişkisinden doğan ödeme protokolü"nün görsellerini paylaşan Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Sevda Kurt aşağıdaki protokolde görüleceği üzere verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş kısa bir süre içerisinde 4.5 milyon dolar iade almıştır. MASAK raporları bunu doğrulamaktadır."

Haluk Levent'in paylaştığı görseller şöyle:

İfadesinde ne demişti?

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Sevda Kurt'un ifadesi tartışmalara neden olmuştu.

22 yaşında ABD'ye gittiğini ve yaklaşık 20 yıl kaldıktan sonra 4,5 milyon dolarlık geliriyle Türkiye'ye döndüğünü belirten Kurt, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Haluk Bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için Ahbap’a yazdığım bir yazı sonucunda tanıştım. Haluk Bey’le bir toplantı yaptık. Orada bir sürü soru sordu. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Yemek davetleri, konserlerine davet etti. Haluk Bey bana, ‘Evleneceğiz, çocuk yapacağız’ dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Kendisine inandım. ‘Borçları ödersem evleneceğiz’ dedi. Bende Amerika’daki paralarımı buraya aldım. Onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim. O anda çok baskı altındaydım. Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar. Onlar da kendisine inandı. Bana yine ‘Evleneceğiz’ dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım. Biz icra takibine başlayacaktık. O dönemde bir hastalık çıktı ve yapamadık. Sürekli beni bekletti. Bana bir senet vermişti güvence olarak. Benim Ahbap ile bir ilişkim yoktur. Hiç kimseyi tanımam. Görev falan almadım. Aileme bakmakla yükümlüyüm"

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