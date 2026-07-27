Ahbap soruşturması: Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltında, beş kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma genişleyerek devam ediyor.

ANKA’da yer alan habere göre soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran ile şirket sahiplerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri ile mali ve ticari ilişkileri kapsıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında dördüncü dalga operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir" dedi.

Dördüncü dalga operasyonda Başaran da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın yaptığı suç duyurusunun ardından başlatıldığı öne sürülmüştü. İddiaya göre Başaran, "kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılması" projesi kapsamında yaklaşık 60 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen 22 taşınmazı dernek adına devretti. Ancak taşınmazların vadedilen amaç doğrultusunda kullanılmadığını savunarak savcılığa başvurdu. Başaran'ın şikâyeti üzerine dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği iddia edilirken, soruşturma kapsamında yürütülen dördüncü dalga operasyonda Başaran da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Başaran’ın babası da şüpheliler arasında yer alıyor. Ancak 80 yaşında olduğu için ifadeye davet edilecek.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah dördüncü dalga operasyonun yapıldığı belirtildi. Operasyonda, soruşturma dosyasında elde edilen deliller doğrultusunda 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüpheliler hakkında dört ana başlık altında soruşturma işlemi yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerle ilgili "konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler" başlığındaki soruşturmanın, Ahbap Derneğinin 2023'te konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında olduğu aktarıldı. Pegas Global AŞ'den ayrıca dernek adına konteyner satın alındığı belirtilen açıklamada, Ahbap Derneği satın alma müdürü Deniz Şimşek hakkında da söz konusu satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın "Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler"e yönelik kısmında ise bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmazın devredildiği belirtildi.

Hüseyin Başaran gözaltında

Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat AŞ tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından da 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiğinin belirlendiği vurgulanan açıklamada, bununla ilgili Başaran Holding AŞ'nin sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Soruşturmanın "dernek çeklerine ilişkin işlemler" kısmında da Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçlerinin incelendiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldığı aktarıldı.

Soruşturmanın "Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler" başlığında ise Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, operasyon kapsamında haklarında işlem başlatılan şüpheliler şöyle sıralandı:

"Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek."

5 kişi daha ifadeye çağrıldı: Uğur Dündar, Gülben Ergen...

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin’in ifadeye çağrılacakları öğrenildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada şu ana kadar üç operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor.

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