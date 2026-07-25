Ahbap soruşturması: Hazal Kaya, Özlem Gürses, Fatih Altaylı ve Ruşen Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bu zamana kadar, 3 operasyon kapsamında aralarında Ahbap Derneği başkanı Haluk Levent ile Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un arasında yer adlığı 28 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, "bilgi sahibi" olarak ifadeye çağırılan Fatih Altaylı, oyuncu Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır da dün ifade verdi.

Hazal Kaya: Hiç yüz yüze görüşmedim

Hazal Kaya savcılık ifadesinde, Haluk Levent’in 2020 yılında SMA'lı çocuklara yönelik yardım nedeniyle kendisine telefonla ulaştığını belirterek, “Benzer yöndeki faaliyetlerinden bahsetti ama somut bir yardım talebinde bulunmadı. Hem bu süreçte hem de sonraki süreçte kendisi ile hiç yüz yüze görüşmedim. Aynı şekilde telefonla da başkaca görüşmemiz olmadı. Bu nedenle bir tanışıklığımız bulunmamaktadır” dedi.

'120 bin TL bağış yaptım, ben de mağdurum'

Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, deprem döneminde her Türk vatandaşı gibi yardımda bulunmak istediğini söyleyen Kaya, “O sırada Babala TV'nin canlı yayınını gördüğümde kendim yayına katılmak amacıyla yayının yapıldığı ofise gittim. Buraya gitmem konusunda herhangi birinin çağrısı veya yönlendirmesi olmadı. Oradaki beyanlarımız ve sonrasındaki süreçte şahsi sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar tamamen depremden zarar görmüş insanlara yardımcı olmak kastıylaydı. O dönemde hamile olduğum için çok duygusaldım zaten çok kısa bir süre sonra 11 Şubat tarihinde doğum yaptım ve sonraki süreçte bu tür etkinlik veya bir yayına katılımım söz konusu olmadı. Depremde birçok hamile kadın veya çocuk da etkilendiği için özellikle kendimi yardım etmek zorunda hissettim. Bu sebeple elimden geldiğince yardımlarda bulundum. Ahbap'a şahsen 120 bin TL bağış ben de yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum” dedi.

Kaya, “Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu yönde ben de şikayet hakkımı gerekli olursa kullanacağım. Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularının suistimal ederek yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir” diye ekledi.

Savcı Ruşen Çakır'a 'Kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?' diye sordu: 'Cüzi miktarda yardım yaptım'

Gazeteci Ruşen Çakır savcılık ifadesinde, Haluk Levent’i şahsen tanımadığını, sanatçı olması münasebetiyle bir vatandaş olarak bildiğini söyledi.

Herhangi bir şekilde para toplanmasına yardımcı olmadığını söyleyen Çakır, "Şahsım olarak ve ailem tarafından da Ahbap Derneği’ne çok cüzi miktarda deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımda bulundum. Haluk Levent ile hiçbir şekilde bir araya gelmedim. Bir organizasyonunda yer almadım. Savcılık makamı gerekli gördüğü takdirde HTS kayıtlarımı inceleyebilirler” dedi.

Savcı Ruşen Çakır’a, “Adınızın, kimliğinizin ve şöhretiniz kullanılarak oluşturulan güvenden dolayı milyarlarca lira buhar oldu, milyonlarca insan kandırıldı ve binlerce ailenin ihtiyaçları karşılanamadı. Kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?” diye sordu. Ruşen Çakır bu soruya, “Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum” diye cevap verdi.

Savcı: Yalnızca dernek değil sizin de popülariteniz arttı

Savcının, “Deprem döneminde yalnızca şüpheli ve müzahir dernek değil sizin de popülariteniz arttı. Toplum sizi samimi buldu. Bu dönemdeki faaliyetleriniz nedeniyle elde oluşturduğunuz güven maddi olarak size kazanç sağladı mı?” şeklindeki sorusuna ise Çakır, “Ben 41 yıldır gazetecilik mesleğini yapmaktayım. Toplumun büyük bir kesimi uzun yıllardır yazılarımı okurlar haberlerimi değerlendirirler. Bu dernek sayesinde artan bir popülerliğim söz konusu değildir. Zaten tanınan bir kişiyim. Bu soruda yöneltilen kazanç sağlama hususunu kesinlikle kabul etmiyorum. Herhangi bir kazanç sağlamadım.” diye cevap verdi.

'Neden vaatlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etme ihtiyacı duymadınız?' sorusu

Savcı, Haluk Levent hepinizi bir araya topladı arkasına oturttu. Vaatlerini tek tek sıraladı. Siz de dinlediniz. Birlikte görüntü vererek, savunarak, kitleleri yönlendirerek destek oldunuz. Sonrasında dönüp neden deprem bölgesinde vaatlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etme ihtiyacı duymadınız?” dedi.

Bunun üzerine Çakır, “Öncelikle su hususun tekrar altını çizmek isterim ben Haluk Levent isimli şahıs ile hiçbir şekilde bir araya gelmedim. Yapılan yardımların yerine getirilip getirilmediği hususunu kontrol etme gibi bir imkanım yoktur” şeklinde konuştu.

Çakır, “Ben kesinlikle devletin hiçbir kurumunu aşağılamadım. Kimseyi devletimize ya da devletin kurumlarına güvenmeyin şeklinde telkinde bulunmadım. Bu yapılan haber bir yönlendirme değil bir durum değerlendirmesidir. Yani bana bu derneğin maddi manevi zerre katkısı olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı: Bende olumsuz bir intibası vardı, güvenmezdim

Fatih Altaylı savcılık ifadesinde, Haluk Levent ile ilk olarak 2021 yılında yapmış olduğu bir programda tanıştığını söyledi.

Daha önce mesleği itibariyle Haluk Levent’i tanıdığını ancak kendisinde olumsuz bir intibası bulunduğunu söyleyen Altaylı, “Çünkü kendisinin kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim. 2020 yılında ülke genelinde gerçekleşen orman yangınlarında Ahbap'ın ve Haluk Levent’in büyük çabaları oldu" yorumunu yaptı. Altaylı şöyle devam etti:

"Ben kesinlikle bu adamın geçmişinde kumar, mali suçlar gibi yüz kızartıcı olaylar bulunması hasebiyle bu derneğin kesinlikle çok iyi denetlenmesi gerektiğini savundum. Hatta bu konuda ‘Haluk çuvallamamalısın, süt gibi lekesiz görünmek zorundasın’ minvalinde yazılar kaleme aldım. Bunun üzerine Haluk Levent benimle irtibatı kesti. Telefonlarıma cevap vermemeye başladı. Ben de bu süreçten sonra derneğin ve Haluk'un bağımsız kuruluşlarca denetlenmesini her platformda söylemeye devam ettim.

Ben o süreçte her insan ikinci bir şansı hak eder ve insanların yardımına koşan herkesi destekleme düşüncesi ile bu yayınları yaptım ve tweetleri attım. Ancak şu an görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum."

Özlem Gürses: Savcı ‘Haluk Levent’i yayına almak için talimat mı aldınız?’ diye sordu

Gazeteci Özlem Gürses ifadesinde, Haluk Levent ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını belirterek, “Tweetlerimde genel olarak o dönem yoğun bağış toplayan Ahbap Derneği’nin ve birlikte çağrı yayınları yapan Babala TV organizasyonunun denetlenmesini önerdim. Haluk Levent’i yalnızca depremin üçüncü yıldönümünde Hatay'dan direkt bağlantı ile canlı yayına konuk almıştık. Bu yayında kendisi ofis sandalyesinde lakayt bir tavır ile depremzedelerden bahsediyordu. Hiçbir zaman yayınlarına katılıp kendileri için yardım istemedim" dedi.

"Ben herhangi bir kurumu parlatma çabası göstermedim. Bu nedenle sorumluluk hissetmiyorum. Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım" diyen Gürses kendi yayınında da savcının sorularına ilişkin bilgi verdi.

Gürses, "Savcı Bey bana 1 saati aşkın süre boyunca tivitlerimi sordu. ‘Haluk Levent’i yayına almak için talimat mı aldınız?’ diye sordu. ‘Hayır’ dedim. Hiçbir kurumun denetimden azade olamayacağını söyledim" ifadelerini kullandı.

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