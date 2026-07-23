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Aralarında ünlü isimler var: Ahbap soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbap" soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvurulacağını duyurdu. Gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ifadeye çağrılan isimler arasında yer aldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 23.07.2026 , 15:54

Ahbap soruşturması genişletiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbap" soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvurulacağını duyurdu. 

Cumhuriyet'in haberine göre, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ifadeye çağrılan isimler arasında yer aldı.

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