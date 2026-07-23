Ahbap soruşturması: Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Ece Üner'in ifadeleri ortaya çıktı

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner, müzisyen Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Milliyet'in haberine göre, Öykü Serter ifadesinde 1999 yılında meydana gelen Adapazarı depreminde muhabir olarak sahada aktif çalıştığını doğal afetlerle ilgili konularda kişisel hassasiyeti olduğunu söyledi.

'İnsanları Ahbap'a veya herhangi bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmedim'

Serter şöyle konuştu:

"Meslek hayatım boyunca da bu tür doğal afetlerle ilgili konularda duyarlı oldum. En son ülkemizde meydana gelen 6 Şubat depremlerinde ülkece çok büyük yıkımlar yaşadık. 50 bin'e yakın insanımız vefat etti. Bu konuda çok hassas olduğum için istem dışı öfkelendim. Bana göstermiş olduğunuz tweetlerimi o öfke halinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. Herhangi bir şekilde insanları Ahbap'a veya herhangi bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmedim, sevk etmedim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim veyahut para alışverişi olmadı. Prensip olarak da yardımlarımı bizzat yardım sahibi insanlara ulaştırmayı tercih ederim.

Paylaşımda da görüleceği üzerine sadece Ahbap'a yönelik bir paylaşım olmamakla deprem nedeni ile yardımda bulunulan tüm dernek ve kurumları etiketledim. Yardım dışında bir niyet içerisinde olsaydım AFAD ve Kızılay gibi kurumları hiç belirtmezdim. Ben vatanıma milletime devletime aşk ile bağlıyım. Aksi düşünülemez. Yegane amacım bu bağlılıkla yardım etmektir."

'Ne tür bir yardım yapılacağı hususunda çok kısa görüşmüş olabilirim'

Gökhan Özoğuz de ifadesinde Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve dernek yönetici veya üyeleri ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını kaydetti. "Haluk Levent'i gerek basından gerekse aynı sektörden olmamız nedeni ile ismen tanırım ancak kendisi ile herhangi bir zaman diliminde yüzyüze gelmedim" diyen Özoğuz şunları ekledi:

"Sadece Kahramanmaraş deprem felaketinden sonra bölgede yardım faaliyetinde bulunuyordum. Bu yardımı gerek İstanbul'da gerekse de o bölgede bulunan tanıdıklar aracılığıyla gerçekleştiriyorduk. Emin olmamakla birlikte Haluk Levent ile ne tür bir yardım yapılacağı hususunda çok kısa görüşmüş olabilirim. Nitekim görüşme neticesinde de herhangi bir sonuç elde etmedik. İhtiyaç durumunda beni arayacağını belirtti ve telefonu kapattı. Sonrasında da herhangi bir arayan olmadı."

Haluk Levent, Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneğine ait herhangi bir hesap üzerinden para transferinin olmadığını söyleyen Özoğuz “Çünkü kendileri ile herhangi bir iş ilişkim herhangi bir zaman diliminde olmamıştır. Oğuzhan Uğur ile deprem öncesi tanışıklığım müzik ortamından vardı. Deprem zamanı sosyal medyada sıkça paylaşımlarını ve yardım toplama faaliyetlerini gördüğüm için kendisini arayıp ne yapabileceğimi sordum. Bana ofise gelip bizzat yerinde görmemi istedi bende bunun üzerine Oğuzhan'a ait ofise gittim burada bana çalışmalarından bazılarını gösterdi” dedi.

'Ben o dönemde AFAD da bizim Ahbap da bizim şeklinde paylaşımda bulunmuştum'

Ece Üner de ifadesinde şunları söyledi:

“Ben o dönemde AFAD da bizim Ahbap da bizim şeklinde paylaşımda da bulunmuştum. Bu açıklamadaki amacım ülke olarak içinde bulunduğumuz durumda birlik ve beraberlik mesajı vermekti.

Şahsen Ahbap Derneğine bir bağışta bulunmadım. Aynı şekilde gerekli görülmesi halinde banka hesap hareketlerim incelenebilir. Geldiğimiz noktada ben de diğer insanlar gibi yapılan bağışların kaynağının sorgulanması konusunda yine aynı şekilde sosyal medya hesabımdan sürecin şeffaflıkla yürütülmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundum. Yine basından öğrendiğimiz kadarıyla eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması sebebiyle ben de kendimi kandırılmış hissediyorum.

'Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum'

Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. İfademin başında da söylediğim gibi o dönemde Haluk Levent'e devlet büyükleri tarafından da çeşitli teşekkürlerde ve ödüllerde bulunulduğu için ben de o amaçla böyle bir açıklamada bulunmuştum. O dönemde böyle bir paylaşımda bulunduğum için pişmanım. Ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde de gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Nitekim bu savunmasının ve yaptıklarının kamu vicdanına sığmadığını düşünüyorum. Bu yönde görüşlerimi belirten altı gün önce de bir tweet atmıştım. Orada da belirttiğim şekilde Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum.”

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