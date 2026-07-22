Ahbap operasyonu: Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 22.07.2026 , 12:19
Haluk Levent'in Ahbap Derneği üzerinden yürütülen operasyon dalgası genişlemeye devam ediyor.
Haluk Levent'in ardından Babala TV'den Oğuzhan Uğur'un da tutuklandığı ilk iki dalga sonrası bugün birçok isim ifadeye çağrıldı.
Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadeye çağrılan isimler arasında olduğu öğrenildi.
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