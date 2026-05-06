ABD-İsrail saldırılarında 68. gün: Trump yine geri adım attı, Hürmüz'deki 'proje'den vazgeçti

İran basını, Trump’ın Hürmüz Boğazı için duyurduğu "Özgürlük Projesi"nin "kısa süreliğine durdurulması" yönündeki açıklamasını "başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuya ilişkin haberini "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" başlığıyla verdi.

Trump'ın bu kararının "ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde" bir adım olarak değerlendirildiği haberde, "Trump, planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken, her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdi" ifadesine yer verildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da kararın geri adım olduğunu belirtti. Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması "İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında" verilmiş bir karar olarak yorumlandı.