ABD-İsrail saldırılarında 68. gün: Trump yine geri adım attı, Hürmüz'deki 'proje'den vazgeçti
ABD Başkanı, İran temsilcileriyle 'tam ve nihai bir anlaşmaya doğru büyük ilerleme kaydedildiğini' iddia etti.
ABD, Hürmüz Boğazı'nda ablukanın devam edeceğini duyurdu.
İran basını Hürmüz'deki geri adım kararını "başarısızlık" olarak değerlendirdi.
Ateşkesi tanımayan İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları ve işgali devam ediyor.
Yayın Tarihi: 06.05.2026 , 07:57 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 , 08:15
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.
İran'da sıkışıp kalan ABD Başkanı Trump, zaman zaman gerilimi yükseltse de yine geri adım attı. Hürmüz Boğazı'nda "mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi" olarak nitelendirdiği "Özgürlük Projesi"ni kısa süreliğine durdurdu. İran temsilcileriyle "tam ve nihai bir anlaşmaya doğru büyük ilerleme kaydedildiğini" öne süren Trump, ablukanınsa sürdüğünü belirtti.
İran basını kararı "başarısızlık" olarak değerlendirdi. Trump'ın "İran'ın uyarıları sonrası geri adım atmak zorunda kaldığı" savunuldu.
17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi tanımayan İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları ve işgali de devam ediyor. Hizbullah ise İsrail ordusuna karşı direnişini sürdürüyor.
soL, ABD ve İsrail'in İran'a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
08:15,
İran basını: Trump'ın 'Özgürlük Projesi'ni askıya alması başarısızlık
İran basını, Trump’ın Hürmüz Boğazı için duyurduğu "Özgürlük Projesi"nin "kısa süreliğine durdurulması" yönündeki açıklamasını "başarısızlık" olarak nitelendirdi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuya ilişkin haberini "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" başlığıyla verdi.
Trump'ın bu kararının "ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde" bir adım olarak değerlendirildiği haberde, "Trump, planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken, her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdi" ifadesine yer verildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı da kararın geri adım olduğunu belirtti. Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması "İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında" verilmiş bir karar olarak yorumlandı.
08:02,
Trump: Hürmüz'deki 'Özgürlük Projesi'ni kısa süreliğine durdurduk
Trump, Hürmüz Boğazı'nda "mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi" olarak nitelendirilen "Özgürlük Projesi"nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini duyurdu.
Trump, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:
"Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, (taraflar arası) anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik."
