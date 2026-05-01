1 Mayıs: Taksim'e yürümek için bir araya girenlere polis saldırısı, çok sayıda gözaltı

1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de yapılmasını yasaklayan İstanbul Valiliği, Beyoğlu ve çevresindeki çok sayıda yolu ulaşıma kapattı. Polis, sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve çevresini abluka altına aldı.

Valilik tarafından gece saatlerinde yayımlanan kararla Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro istasyonları işletmeye kapatılırken, İDO, Şehir Hatları ve deniz motorlarının Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşıması da durduruldu.

Sendika ve siyasi partilerin Mecidiyeköy’de toplanma çağrısı yapmasının ardından Halaskargazi ve Büyükdere caddeleri de Cevahir AVM çevresinden itibaren kapatıldı. Bölgedeki her sokak başında polis ekipleri ve TOMA’lar bekletiliyor.

Taksim’e yürümek isteyenler, Mecidiyeköy ve Beşiktaş’ta bir araya geldi.

Beşiktaş'ta çok sayıda kişi gözaltına alındı

Saat 09.30’da Beşiktaş'ta buluşan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerine polis saldırdı. Çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı.

DİSK’ten Taksim Meydanı’na çelenk

DİSK heyeti 1977, 1989 ve 1996 1 Mayıs'larında yaşamını yitirenleri anmak ve çelenk bırakmak üzere Taksim Meydanı'na ulaştı.

Sloganlarla anıta yapılan yürüyüşün ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, anıt önünde açıklama yaptı. Çerkezoğlu, şunları söyledi:

Taksim Meydanı 1 Mayıs meydanıdır. Ve bir kez daha ülkemizde siyasi iktidarın tümüyle haksız, hukuksuz, sayısız mahkeme kararlarına rağmen, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, uluslararası mahkemelerin kesinleşmiş kararına rağmen 1 Mayıs meydanımız, Taksim Meydanımız yasaklı. Bu meydan Türkiye işçi sınıfının, emekçi halkın, kadınların, gençlerin hafızasıdır, birliğimizdir, dayanışmamızdır. Bu meydan mücadelemizdir.

Mecidiyeköy’de abluka: Tazyikli su ve biber gazıyla saldırı

Saat 10.30’da Taksim’e yürümek için Mecidiyeköy’de bir araya gelen birçok partiye polis engel oldu. Ablukaya alınan onlarca kişi gözaltına alındı.

DİSK'e bağlı Enerji-Sen, Umut-Sen, TİP, Halkevleri'nin aralarında olduğu birçok parti ve sendika, Taksim'e yürümek için Mecidiyeköy'de toplanma çağrısında bulunmuştu.

Saat 11.00'de bir araya gelen kitleye biber gazı sıkan polis, yürümesini engellediği kalabalığı ablukaya aldı.

Polis dağılan kitleyi kilometrelerce takip etti, saldırıyı sürdürdü

Polisin biber gazı ve plastik mermiyle kitleye saldırmasının ardından Mecidiyeköy Meydanı'nda bir araya gelenler aksi istikamete doğru yürüyüşe geçti. Kitleden koparak slogansız şekilde yürüyüşe geçenler, birkaç kilometre boyunca polis ekipleri tarafından takip edildi.

Polisin müdahelesi nedeniyle yürümekte zorlananların olduğu görüldü. Müdahale nedeniyle kitlenin gerisinde kalanların beklemesine veya dinlenmesine izin vermeyen polis ekipleri, biber gazı ve plastik mermilerle saldırıyı sürdürdü.

Birkaç kilometre boyunca yakından takip ettikleri kitlenin dağılmasının ardından, polis ekipleri de yeniden Mecidiyeköy Meydanı'na geçti.

Köprüde gözaltı anları kameralara yansıdı

1 Mayıs'a giden bir grup ise Boğaziçi Köprüsü'nde gözaltına alındı.

Video: Sputnik

ÇHD: 120 kişi gözaltında

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), saat 11.20 itibarıyla gözaltı sayısının 120'yi aştığını duyurdu.

Açıklamada, "Saat 11.20 itibari ile masamıza ulaşan ve bilgi edindiğimiz gözaltı sayısı 120’yi aşkın. Çok sayıda insan da Avrupa Yakasının farklı noktalarında, ulaşım yolları üzerinde polis ablukasında tutuluyor. Taksim 1 Mayıs İnisiyatifi de Mecidiyeköy’de abluka içinde" denildi.