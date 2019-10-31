Maltepe’nin ardından Ataşehir belediye işçilerinden eylem

İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde çalışan Genel-İş üyesi işçiler, ücretlerin düzenli ödenmemesi nedeniyle 1 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Gece vardiyası ile başlayan iş bırakma eylemi bugün mesai bitimine kadar sürecek.
İş bırakma eyleminin talepleri arasında sendikal gerekçelerle işten atılan işçilerin işe iadesi talebi de var.
Ataşehir Belediyesinde çalışan temizlik işçileri iş bırakırken Fen İşleri ve Park Bahçeler birimlerinde çalışan 650-700 civarındaki işçinin tamamı da iş bırakma eylemine katıldı. Ulaşım Müdürlüğü ve belediyenin diğer birimlerinde çalışan işçilere de eyleme katılma çağrısı yapıldı.
Parça parça ve geç yatan maaşlarının düzenli ve tam olarak yatırılması ve daha önce işten atılan arkadaşlarının işe iadesi talebiyle iş bırakan işçiler sözleşmenin uygulanmasını istiyor.