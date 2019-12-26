İşçiye 300 lira zam yapılırken, Erdoğan ve vekiller ne kadar zam alacak?

Asgari ücrete yapılan açlık sınırı zammı tepki çekerken, milletvekilleri maaşı yeni yılda 941 lira, Erdoğan'ın maaşı ise milyonlarca liralık bütçesi dışında 7 bin lira zamlanacak.

Asgari ücrete açlık sınırında yapılan zamma yönelik tepki sürerken, milletvekilleri ve Erdoğan'ın yeni yıl zammı merak konusu oldu.

VEKİLLERE 24 BİN 571 LİRA

2019 yılında 23 bin 530 lira maaş alan milletvekilleri yeni yılla birlikte 24 bin 471 lira maaş alacak.

Bir vekile 12 ayda ödenen maaş toplamda 300 bin liraya yaklaşacak.

ERDOĞAN'A MİLYONLARCA LİRALIK BÜTÇE, 7 BİN LİRA ZAM

Meclis'ten geçen 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 74 bin 500 lira olan maaşı yeni yılda 81 bin 250 liraya yükselecek.

Erdoğan'ın bu maaş dışında milyonlarca liralık örtülü ödeneği, 92 milyon lira temsil ve tanıtma ödeneği, görev giderleri için ise 1 milyar 9 milyon lira ödeneği bulunuyor.

