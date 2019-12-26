DİSK Başkanı’ndan asgari ücret tepkisi

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ‘Kanal İstanbul’a 110 milyar TL gömmek isteyenler işçiye günlük 10 TL zammı reva görmüş, asgari ücretten vergi almamayı çok görmüştür!’ dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bugün açıklanan asgari ücret rakamına tepki gösterdi.

Twitter’dan yaptığı açıklama Çerkezoğlu “Asgari Ücret Tespit Komisyonundaki hükümet ve işveren çoğunluğu ile, bir kez daha insan onuruna yaraşmayan bir asgari ücret belirlenmiştir” dedi.

AİLESİ BİR YANA İŞÇİNİN KENDİSİNE YETMEZ

Çerkezoğlu “Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyarak işçinin ailesinin hesaba katılması zorunluluğu bir yana, işçinin sadece kendisinin asgari yaşam maliyetini bile karşılamayan bir asgari ücret, oy çokluğu ile belirlenmiştir. Asgari ücretteki ayda 304 liralık, günde 10 liralık ‘artış', işçilerin çarşıda, pazarda, faturalarda karşı karşıya kaldığı zamları telafi etmekten uzaktır” açıklaması yaptı.

‘GREV HAKKINI DA İÇEREN TOPLU PAZARLIKLA BELİRLENMELİ’

DİSK Başkanı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“İşveren ve hükümet ortaklığı ile, milyonların yaşamına dair çok kritik bir kararın alınması antidemokratiktir. Demokrasinin olmadığı yerde ekmeğimiz de tehdit altındadır. Asgari ücretin grev hakkını da içeren gerçek bir toplu pazarlık ile belirlenmesi için mücadeleye devam!

Kanal İstanbul’a 110 milyar TL gömmek isteyenler işçiye günlük 10 TL zammı reva görmüş, asgari ücretten vergi almamayı çok görmüştür!

‘İnsanca yaşanacak ücret ve vergide adalet’ talebiyle için bir aydır işyerlerinde, sokaklarda, meydanlarda sesini yükselten DİSK, bu mücadeleyi daha da büyütmeye kararlıdır.”

