Çelik Nakış işçileri Zara önünde eylemde

Zara, Bershka gibi İnditex grubu markalarına yapan Çelik Nakış işçileri İzmir Hilltown AVM’de bulunan Zara mağazası önünde eyleme başladılar. Çevreden geçen yurttaşlara da yaşadıkları hak gaspını anlatan işçilere avm güvenliği müdahale ederek engellemeye çalıştı. İşçiler, yarın da aynı yerde olacaklarını bildirdiler.

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalarla çalışan, üretimlerinin önemli bölümünü Zara, Bershka gibi İnditex grubu markalarına yapan Çelik Nakış işçileri Hilltown AVM’de bulunan Zara mağazası önünde eyleme başladılar.

Baskı ve nakış olmak üzere iki bölümde üretim yapan fabrikanın baskı bölümünde çalışan işçiler haklarının önemli bölümünü elde etmişlerdi. Hakkını alamayan nakış bölümü işçileri eylemlerine Zara mağazaları önünde devam ettirme kararı almışlardı. İşçiler aldıkları karar doğrultusunda Karşıyaka’da bulunan Hilltown AVM’deki ZARA mağazasının önünde eylem yaptı.

Çevreden geçen yurttaşlara da yaşadıkları hak gaspını anlatan işçilere avm güvenliği müdahale ederek engellemeye çalıştı. İşçiler engelleme çabasına rağmen eylemlerine devam ettiler. Haklarının ödenmediği koşulda eylemlerine devam edeceklerini belirten işçiler, yarın da aynı yerde olacaklarını bildirdiler.

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