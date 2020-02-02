Çelik Nakış işçileri kazandı

İzmir'de ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon, Mango markalarının ürünlerinin baskılarını ve nakış işlemelerini yapan, Çelik Nakış fabrikası işçileri haklarının büyük kısmını aldı. İşçiler kazanımlarını Çiğli İşçi Evi’nde yaptıkları bir açıklama ile duyurdu.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalarla çalışan, ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon, Mango markalarının ürünlerinin baskılarını ve nakış işlemelerini yapan, Çelik Nakış fabrikası işçileri ilk kazanımlarını elde etti.

Nakış ve baskı olmak üzere iki bölümden oluşan fabrikanın işçileri patronlarının makineleri kaçkırıp ortadan kaybolmasından sonra eylemlere başyalacaklarını açıklamışlardı. Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte çeşitli eylemler yapan ve fabrikanın baskı bölümünde çalışan işçiler haklarının büyük kısmını aldı. İşçiler kazanımlarını Çiğli İşçi Evi’nde yaptıkları bir açıklama ile duyurdu.

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Tekstil işçileri her geçen gün daha ağır sömürüye maruz kalmaktadır. Bunun sebebi patronların gözlerinin doymazlığı yanı sıra işçilerin örgütsüzlüğüdür. Bu sürecin bizler açısından en önemli kazancı örgütlü işçilerin yenilmeyeceğini öğrenmemiz oldu. Hepimiz ayrı ayrı bir yerlere dağılmışken bizleri yan yana getiren Patronların Ensesindeyiz Ağı sayesinde ancak örgütlü şekilde mücadele edince haklarımızı elde edebileceğimizi öğrendik. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

Bizler hak gaspına uğrayan işçilerin bir bölümüydük yalnızca Üniteks’in, Cu Tekstil’in hatta markaların Zara, Bershka gibi İnditex grubunun bu işte sorumluluğu olduğunu düşünüyorduk. Verdiğimiz mücadele bu sermaye gruplarını tedirgin etmiş, bizlerin taleplerini karşılamak zorunda bırakmıştır. Bu mücadeleye devam edeceğiz, nakış ve dijital bölümünde çalışmış arkadaşların haklarının derhal ödenmesi için onlarla yan yana mücadele etmeye devam edeceğiz. Çelik Nakış’ın, Üniteks’in, Cu Tekstil’in, Zara’nın ve İnditex’in diğer işçi arkadaşlarımızın mağduriyetini giderene kadar arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Patronların işçileri bölmesine ve köle gibi çalıştırmasına izin vermeyeceğiz. Bu verdiğimiz mücadele bir başlangıçtır. Fason üretim başta olmak üzere, sahte sigortalılık, fazla çalışma süreleri ve güvencesiz çalışmaya karşı mücadelemize devam edeceğiz. İşçilerin birliği patronları mutlaka yenecektir.”

Çelik Nakış firması patronu işçilere haklarını vermeden kaçmıştı.