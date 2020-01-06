Çelik Nakış işçileri hakları için mücadele kararı aldı

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Çelik Nakış fabrikasında çalışan işçiler, haklarını alabilmek için Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte mücadele kararı aldı.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalarla iş yapan ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon, Mango markalarının ürünlerinin baskılarını ve nakış işlemelerini yapan, nakış ve baskı olmak üzere iki bölümden oluşan Çelik Nakış fabrikasında yaklaşık 130 işçi çalışıyordu.

Ağustos ayı sonunda nakış bölümünü kapatan patron, nakış bölümünde çalışan işçilerin haklarını vermedi. İsteyenlerin baskı bölümünde çalışabileceğini söyleyen patron, baskı bölümünde çalışan işçilerin de Ağustos ayından bu yana maaşlarını ödemedi. 23 Aralık günü fabrikaya giden işçiler fabrikanın açılmadığını, patronun makineleri kaçırdığını öğrendiler. Fabrika kapandığı sırada 40 kadar işçi çalışıyordu. İşçilerin haklarını gaspeden Çelik Nakış patronu Osman Çelik işçilere; sizin alacaklarınızı firmalar ödeyecek diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştı. Üniteks’e gidip dertlerini anlatmak isteyen işçiler, Üniteks tarafından da muhatap alınmadılar.

Hakları gaspedilen işçiler Patronların Ensesindeyiz Mücadele Ağı ile iletişime geçerek Çiğli İşçi Evi’nde bir araya geldiler. Yakın zamanda direnişleri sonucu kazanım elde eden SIMO Tekstil işçilerinin de olduğu toplatıda işçiler, haklarını alana kadar Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte mücadele etme kararı aldılar. İşçiler; yaşadıkları hak gaspının sorumlusu başta "Çelik Nakış patronu Osman Çelik olmak üzere işlerini yaptığımız Üniteks, Cu Tekstil ve ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon, Mango markalarının hepsidir. Bizlerin emekleri üzerinden zengin olan kimsenin, hiçbir markanın ve firmanın sorumluluktan kaçmasına izin vermeyeceğiz ve