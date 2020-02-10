Çelik Nakış işçileri ZARA'nın önünde eylem yaptı

Patronunun makineleri söküp bir gecede ortadan kaybolduğu Çelik Nakış fabrikasının işçileri ZARA'nın önünde basıın açıklaması yaptı. Çelik Nakış Zara, Bershka, H&M gibi ünlü markaların baskı ve nakış işlerini yapıyordu.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Cu Tekstil, Üniteks firmaları için ZARA, Bershka, H&M gibi markaların baskı ve nakış işlerini yapan Çelik Nakış fabrikası patronu bir gece tüm makineleri kaçırıp ortadan kaybolmuştu. Bunun üzerine Patronların Ensesindeyiz ağı ile mücadeleye başlayan işçiler, geçtiğimiz günlerde baskı bölümünde çalışan işçilerinin haklarının büyük kısmını almış ve ilk kazanımlarını elde etmişlerdi. Nakış bölümündeki işçiler kazanım elde eden işçilerle birlikte haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini duyurmuşlardı. İşçiler ZARA mağazasının önünde mağduriyetlerinin derhal giderilmesi için bir eylem gerçekleştirdi.

İşçiler açıklamalarında “Şimdi burada olamamızın sebebini bellidir. Bizler bu mağazanın içindeki kıyafetleri üretmek için kimi zamanlarda sabahlara kadar çalıştık. Bu kıyafetleri üretirken hakaretlere maruz kaldık, zorla mesailer bırakıldık. Sadece işe giriş saatimizi biliyorduk, çıkış saatimizi ise asla bilmiyorduk. Bu koşullarda çalışan bizler üzerinden servetlerini büyütenler sorumluluktan kaçamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Çelik Nakış işçilerinin açıklamasının tam metni şöyle:

“Değerli Emekçiler;

Bizler arkamızda gördüğünüz ZARA mağazasının içindeki ürünlerin nakış ve baskı işlerini yapan işçilerdik. Bir gece patronumuz fabrikadaki makinelerle birlikte kaçtı. Makinelerle birlikte maaşlarımızı, tazminatlarımızı, fazla mesailerimizi de çalmış oldu. Çelik Nakış patronu sonrasında sırra kadem bastı, iletişime geçme çabalarımız ise nafileydi. Türlü yalanlarla savuşturdu bizleri. İşlerini yaptığımız Cu Tekstil ve Üniteks gibi firmalar ise bizleri muhatap almadılar, haklarımızı kesinlikle vermeyeceklerini ifade ettiler.

Şimdi burada olamamızın sebebini bellidir. Bizler bu mağazanın içindeki kıyafetleri üretmek için kimi zamanlarda sabahlara kadar çalıştık. Bu kıyafetleri üretirken hakaretlere maruz kaldık, zorla mesailer bırakıldık. Sadece işe giriş saatimizi biliyorduk, çıkış saatimizi ise asla bilmiyorduk. Bunlara 20 yıl boyunca maruz kalanlarımız da vardı.

Yıllarca ürettiğimiz kıyafetlerden bir tane bile alamadık, mümkün değildi. O kıyafetlerin fiyatı neredeyse bizlerin maaşları kadardı. Bizlerin emekleri üzerinden Çelik Nakış, Üniteks, Cu Tekstil, Zara hepsinin patronu kazandı. Milyonlar hatta milyarlar kazandılar. Zara’nın patronu dünyanın en zengin 6. kişisi oldu. Dünyanın en zengin 6. kişisi de olsa gözü doymuyor, hala bizlerin 3 kuruşluk hakkına göz dikiyorlar. Hepsi birden sorumluluktan kaçıyor, bizleri görmezden geliyor. Bunun sebebini biliyoruz, onların servetleri bizim emeğimizdir, onların servetleri bizden çaldıklarıdır. Yaptıklarına şaşırmıyoruz, patronların gözlerinin asla doymayacağını, işçinin alın terine her fırsatta göz dikeceğini biliyoruz. Kıdem ve ihbar tazminatlarımızı, fazla mesai ücretlerimizi derhal ödemeliler. Bunlar bizim en temel haklarımız. Bu haklar için mücadele etmek patronların ne kadar pervasız ve doyumsuz olduğunun en somut kanıtıdır.

Bu süreçte bu cesareti bizlerin örgütsüzlüğünden aldıklarını fark ettik. Artık daha güçlüyüz, örgütlü mücadelenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte haklarımız için mücadele ediyoruz.

Onlar bizi görmezden geldikçe biz onlara kendimizi göstereceğiz, sorumluluklarından kaçmalarına asla izin vermeyeceğiz. Her fırsatta enselerinde olacağız. Yarattıkları fason cehenneminde bizleri iliklerimize kadar sömürmelerine izin vermeyeceğiz. Sözde sosyal uygunluk çerçevesinde hareket eden bu markalar bizlerin yaşadığı mağduriyeti görmezden gelemez. Çelik Nakış, Üniteks, Cu Tekstil, Zara, Bershka… bunların hepsi bizim patronumuzdu. Aralarındaki ticari ilişki bizi ilgilendirmiyor, bizlerin emekleri üzerinden hepsi kazandı. Bizlerin haklarının verilmesinden de hepsi sorumludur.

Bu patron düzeninde mücadele etmeden herhangi bir hakkımızı alamayacağımızın farkındayız. Bu düzene son vermeden hiçbir emekçiye rahat yüzü yok. Tüm işçi kardeşlerimizi bu mücadelenin bir parçası olmaya, bizlerle dayanışmaya ve Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda örgütlenmeye çağırıyoruz.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ ÇELİK NAKIŞ İŞÇİLERİ KOMİTESİ “

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