'Türkiye dahil 47 ülkede bu yıl ayaklanmalar yaşanabilir'

İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Maplecroft, bu yıl ayaklanmaların yaşanabileceği ülkeleri gösteren "Siyasi Risk Haritası 2020" başlıklı veriler paylaştı.
Miha Hribernik ve Sam Haynes imzalı çalışmada, 2019 yılında Lübnan, Şili, Haiti gibi ülkelerde başlayan geniş çaplı halk ayaklanmalarının 2020'de artarak devam edeceği belirtiliyor.
Yılın ilk 6 ayında, 125 ülkenin 75'inde "halk ayaklanmaları riskinin artacağı" öngörülürken, kitlesel ayaklanmalara ilişkin "aşırı risk"in bulunduğu ülke sayısının geçen yıldan bu yana 12'den 20'ye çıktığı kaydedildi.
TÜRKİYE'DE DE AYAKLANMA OLABİLİR
Verilere göre, bu yıl 47 ülkede halk ayaklanmaları yaşanabileceği öngörülürken, bu ülkelere arasında Türkiye'de bulunuyor.
Türkiye'nin yanı sıra yeni ayaklanmaların yaşanabileceği ülkeler listesinde Sırbistan, Karadağ, Hindistan, Cibuti, Kazakistan ve Benin gibi ülkeler yer alıyor.
Geçen yılın sonunda ayaklanmaların başlandığı Lübnan, Bolivya ve Şili'de ayaklanmaların şiddetlenebileceği belirtiliyor.