Patronlar bugün Davos'ta düzeni ayakta tutma çaresi arayacak

Dünyanın en büyük patronları ve çok sayıda ülke lideri bugün Davos kasabasında 'Dünya Ekonomik Forumu' için toplanıyor.

Bugün İsviçre'nin Davos kasabasında "Dünya Ekonomik Forumu" için bir araya gelen dünyanın en büyük patronları ve çok sayıda ülke liderinin pek çok konuyla birlikte "kapitalizmi" de tartışacağı belirtildi.

Davos'ta "kapitalizmin içinde bulunduğu güven bunalımı"nın da konuşulacağı söylenen toplantılarda, "gelir eşitsizliği, siyasi kutuplaşma, çevre ve iklim krizi, küresel ekonominin durumu, sürdürülebilir kalkınma, teknoloji, ticaret ve dördüncü sanayi devrimi" gibi çeşitli başlıklar yer alacak.

DÜZENE OLAN İNANÇ AZALIYOR

Zirve öncesinde açıklanan Amerikan kamuoyu araştırma şirketi Edelman'ın 2020 yılı Güven Barometresi, kapitalizme yönelik kuşkuların giderek yaygınlaştığını gösteriyor. 28 ülkede 34 bin katılımcıyla yapılan araştırmaya göre, yüzde 56'lık çoğunluk, "kapitalizmin mevcut haliyle dünyaya yarardan çok zarar getirdiği" görüşünde. Katılımcıların yüzde 83'ü işini kaybetme endişesi içinde. Yüzde 66'lık kesim ise, mevcut siyasi liderlerin ülkesinin sorunlarını çözebileceğine güvenmiyor.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam da, dünyanın en zengin 2,153 kişisinin elinde bulunan servetin, 4,6 milyar kişinin toplam servetinden fazla olduğunu söyledi. UNICEF'in yayımladığı bir makale ise dünyadaki en yoksul hanelerin çocuklarının üçte birinin "asla eğitim alamadığını" yer almıştı.