Yoksul hanelerin çocuklarının üçte biri hiç okula gidemiyor

Dünyadaki en yoksul hanelerin çocuklarının üçte biri hiç eğitim alamıyor.

Davos’ta dünyanın milyarderleri Dünya Ekonomik Forumu için bir araya gelirken, 19 Ocak’ta toplanan Dünya Eğitim Forumu’nda dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

UNICEF'in yayımladığı makaleye göre, dünyadaki en yoksul hanelerin çocuklarının üçte biri asla eğitim alamıyor.

Kamunun eğitim kaynaklarından zengin haneler yararlanıyor.

Makaleye göre, eğitime sınırlı ve eşitsiz kaynak ayırma, sınıf mevcudunun büyümesine, öğretmenlerin yetersiz olmasına, eğitim materyallerinin kalitesizleşmesine ve okul altyapılarının kötüleşmesine neden oluyor.

Zengin hanelerin çocuklarının kamu eğitim kaynaklarından aldığı pay yoksul hanelerin çocuklarının aldığı payın iki katı. Bu oran Afrika ülkelerinde dört kata çıkıyor.