'Dünya Ekonomik Forumu' toplanıyor

Dünyanın en büyük patronları ve çok sayıda ülke lideri bugün Davos kasabasında 'Dünya Ekonomik Forumu' için toplanıyor.

1970'ten beri her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen, "Dünya Ekonomik Forumu"na bu yıl, ABD Başkanı Donald Trump, Greta Thunberg ve Uber'in kurucusu Dara Khorowshahi de katılıyor.

Birçok ülke lideri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yanı sıra Coca-Cola, Goldman Sachs ve IBM gibi uluslararası şirketlerin patronları da bu yıl Davos'ta olacak.

Zirveye katılan isimler arasında George Soros, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve U2 grubunun solisti Bono da var.

Bu yıl 50. kez toplanan "Dünya Ekonomik Forumu"nun her yıl 3.000 civarında ziyaretçisi oluyor.

Davetliler için "forum" ücretsizken, zirveye katılmanın bir diğer yolu ise "Dünya Ekonomik Forumu"na üye olmak. Üyelik bedelleri ise 625.000 doları buluyor.