Kolombiya’da binlerce eylemciden direniş şarkısı

Kolombiya’da hükümet karşıtı eylemler devam ederken sanatçılar başkent Bogota’da ‘Kolombiya İçin Bir Şarkı’ konserinde protestolara destek için toplandı.

Sağcı hükümetin neoliberal politikalarına karşı ülke çapında ilan edilen genel grevin devam ettiği Kolombiya’da 250 sanatçı başkent Bogota’da “Kolombiya İçin Bir Şarkı” konserinde buluştu.

Konsere destek veren sanatçılar arasında Santiago Cruz, Monsieur Perine, Cesar Lopez, Adriana Lucia, ve Doctor Krapula bulunuyor.

Konserin düzenleyicileri, İspanyolca yayın yapan El Espectador'a verdikleri demeçte “Bu deneyim, herkese sanatçıların değişim hareketlerinde öncelikle sosyal bir işlevi olduğunu göstermenin iyi bir yolu olacak” dedi.

Ulusal grevin başlangıcından bu yana, müzisyenler ve diğer sanatçılar eylemlerde aktif rol oynadı.

Kolombiya'da emekçiler, emeklilik yaşının artması, gençler için asgari ücretin kesilmesi gibi ekonomik planların yanı sıra eski FARC üyelerinin ve halk arasında önde gelen muhalif isimlerin suikaste uğramasına karşı genel greve çıkmıştı.

ABD yanlısı, sağcı Cumhurbaşkanı İvan Duque hükümetine karşı eylemlerine devam eden binlerce kişi dün gerçekleşen “Kolombiya İçin Bir Şarkı” konserinde söylenen şarkıları hep bir ağızdan söyledi.