Kolombiya’da genel grev

Neoliberal reformlara karşı genel grevin ilan edildiği Kolombiya’da polisin müdahalesiyle çatışmalar başladı.

Kolombiya’nın askeri çevik kuvvet polisi (Esmad), Plaza de Bolívar de Bogota’da gösterileri dağıtmak için gaz kapsülleriyle saldırdı.

Ülkenin diğer bölümlerinde çevik kuvvet müdahalesi gerçekleşmezken, öğrenci örgütleri, yerli halk ve işçi örgütleri de kemer sıkma politikalarına karşıtı protestolara katıldı.

Bogota'nın kuzeyindeki yoğun nüfuslu Suba bölgesinde, bazı metro istasyonları da zaman zaman engellendi ve polis, Portal de Suba terminus istasyonunda göstericilere saldırdı.

Salı gününden bu yana sivil toplum kuruluşları, Polisin Bogota, Medellín ve Cali'deki toplumsal liderlerin evlerine baskın düzenlediğini açıkladı.

Şimdiye dek, BM İnsan Hakları Komisyonu (UNCHR) verilerine göre Bogota’da 27, Cali’de beş, Medellín’de ise 4 kişinin evine, sosyal kurumların ofislerine ve alternatif medya tesislerine polis baskını yapıldı.

SINIR KAPATILMIŞTI

Kolombiya Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, genel grev nedeniyle kara sınırları ve limanlardaki gümrük kapılarının 2 günlüğüne kapatılacağı söylendi. Açıklamada ülkeye sınırı olan Ekvador, Peru, Brezilya ve Venezuela dahil tüm deniz, nehir ve kara sınır geçişlerinin kapatılacağı, ülkeye yolcu ve mal trafiğinin hava yoluyla süreceği belirtildi.

Ivan Duque hükümeti, aynı zamandı 4.000 polisin sokaklara konuşlanması ve protestoların havadan gözetimi gibi başka güvenlik önlemleri de başlattı. Hükümet, valilere sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisi vermiş durumda.

Kolombiya'nın başlıca işçi, çiftçi ve öğrenci örgütleri, devlet merkezli emeklilik fonunun ortadan kaldırılması, emeklilik yaşını arttırılması ve asgari ücretin fiili olarak düşürülmesini içeren neoliberal reformlara karşı genel grev ilan etmişti.