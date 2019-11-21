Kolombiya’da genel grev: Hükümet sınırları kapattı

Kolombiya’da hükümetin neoliberal programını protesto eden binlerce emekçi genel greve gitti. Hükümet başkent Bogota’da orduyu harekete geçirirken, ülkenin tüm sınırları kapattı.

Kolombiya’da binlerce emekçi hükümetin neoliberal programını genel grevle protesto ediyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque Márquez ise ülkenin tüm kara ve deniz sınırlarını "güvenlik gerekçesiyle" kapattı. Hükümetin sınırlara 170 bin asker sevk ettiğine ilişkin haberler de yerel basında yer aldı.

Kolombiya Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, genel grev nedeniyle kara sınırları ve limanlardaki gümrük kapılarının, 2 günlüğüne kapatılacağı belirtildi. Açıklamada ülkeye sınırı olan Ekvador, Peru, Brezilya ve Venezuela dahil tüm deniz, nehir ve kara sınır geçişlerinin kapatılacağı, ülkeye yolcu ve mal trafiğinin hava yoluyla süreceği belirtildi.

teleSUR’un haberine göre hükümet kırsal bölgelerde devriye gezen asker sayısını artırdı ve eylemlere karşı 4 bin ek polis görevlendirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Kolombiya temsilcisi Alberto Brunori, belediye başkanlarına ve valilere sokağa çıkma yasağı ilan etme ve askeri destek alma yetkisi veren hükümetin kararından endişe duyduklarını açıkladı.

Başkent Bogota’da askerlerin konuşlandırılması ve birçok kentte evlere yapılan baskınlar halkın öfkesini artırdı.

Kolombiya’da işçi sendikaları, çiftçiler ve öğrenciler devlet emeklilik fonunu tasfiyesi edecek, emeklilik yaşını yükseltecek ve gençlerin asgari ücretin altında çalıştırılmasını yasallaştıracak neoliberal pakete karşı genel grev ilan etmişti.