Kolombiya'da iki haftada üç genel grev

Kolombiya'da sağcı hükümetin neoliberal politikalarına karşı iki hafta içinde üçüncü kez genel greve gidildi. On binlerce Kolombiyalı başkent Bogota ve Cali'de bazı yolları trafiğe kapattı.

Kolombiya’da neoliberal düzenlemelere karşı başlayan gösteriler on beşinci gününde devam ediyor. İki haftada düzenlenen üçüncü genel grevde on binler, Kolombiya’nın başkenti Bogota ve diğer kentlerde hükümet karşıtı gösterilere katıldı.

Kolombiya Ulusal Grev Komitesi, sağcı başkan Ivan Duque’ün üzerindeki baskıyı sürdürme niyetinde olduklarını, Duque’ün "ekonomiye zarar verdiği" gerekçesiyle grevi iptal etme yönündeki isteğini reddettiklerini açıkladı. Çarşamba günü düzenlenen üçüncü genel grevde başkentte ve kuzeydoğudaki Cali şehrinde bazı yollar göstericiler tarafından kapatıldı. İçişleri Bakanı Nancy Patricia Gutierrez gösterilere kırk bin kişinin katıldığını açıkladı, ancak grev komitesi katılımcı sayısının çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

HÜKÜMET FARC İLE BARIŞ ANLAŞMASINA UYMAMAKLA SUÇLANIYOR

Salı günü, sendikalar, öğrenciler ve öğretmen örgütleri, yerli halk grupları ve muhalefeti içeren Kolombiya Ulusal Grev Komitesi, Duque’ün danışmanlarıyla ilk kez bir araya geldi, ancak hiçbir anlaşmaya varılamadı. Grev komitesi, Duque'ye vergi reformlarının, asgari ücret düzenlemelerinin geri çekilmesi, FARC ile 2016 yılında yapılan barış anlaşmasına tam uyum dahil olmak üzere on üç maddeden oluşan bir liste sunmuştu. Taleplerin arasında, gösteriler sırasında beş kişinin ölümünden sorumlu olan polis gücü ESMAD’ın ("Rahatsızlık Karşıtı" Seyyar Bölükler) dağıtılması da yer alıyor. Komite ile hükümet arasındaki bir sonraki görüşme bugün gerçekleşecek.