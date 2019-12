Salvini, fındık Türkiye’den geldiği için Nutella yemeyecekmiş

İtalya’nın aşırı sağ muhalefet partisi lideri ve eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, artık Nutella yemeyeceğini söyledi.

“Yerli malı” övmeyi siyasal faaliyetlerinden biri haline getiren milliyetçi Salvini, “Ben artık değiştim, Nutella'nın Türk fındık kullandığını keşfettiğim ve İtalyan ürünlerini kullanan şirketlere yardım etmeyi tercih ettiğim için, İtalyan çiftçilere yardım etmek için İtalyan gıdalarını tercih ediyorum” dedi.

Salvini daha önce “vatanperverliğini” göstermek için İtalyan markası olan Nutella’yı yediği pozları sosyal medyaya yüklüyordu. Salvini, "yerli ve milli" olan Nutella’dan “fındıkların çoğunun İtalya'dan değil, Türkiye'den geldiğini” öğrenmesi üzerine vazgeçtiğini duyurdu.

Ravenna'daki bir mitingde konuşan Lig partisi lideri Salvini Nutella'dan artık zevk almadığını söyleyerek bundan sonra Ferrero’ya ait ürünleri yemeyeceğini açıkladı.

Santo Stefano'm (Noel'den sonraki gün) ekmekle ve Nutella'yla başlar, ya sizinki?

VAZGEÇEMEDİ

Salvini daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Nutella'yı yemeye devam edeceğini açıkladı, ancak üreticiyi hammaddelerini İtalya'dan almaya çağırdı. “Ferrero'ya bir talep: çiftçilerimize yardım etmek için şekerden fındıklara kadar İtalyan ürünleri satın alın!” dedi.

Per addolcire la giornata, una fetta di pane e Nutella con una richiesta alla Ferrero: comprate ingredienti italiani, dallo zucchero alle nocciole, per aiutare i nostri agricoltori!

P.S. Domani Lega in oltre 1.200 piazze italiane, vi aspettiamo: #stopmes

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 6, 2019