Cumhurbaşkanlığı, Ferrero için Ordu'da arazi mi arıyor?

CHP Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel, İtalyan firması Ferrero’nun fındık kırma işine de girdiğini belirterek bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisinin de Ordu’da firma için 60 dönüm arazi aradığını söyledi.

Türkiye’nin fındığı İtalyan firması Ferrero’ya teslim ettiğini belirten CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisinin firmanın talebi üzerine Ordu’da arazi arayışına girdiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Adıgüzel, fındık konusunu gündeme getirdi.

Adıgüzel “Millî ürünümüz fındıkta durum belli. Yüzde 70'ini ürettiğimiz, dünyada tekel olduğumuz fındığı bir İtalyan firması Ferrero’ya teslim ettiniz. Ta Oltan Gıdayı satıp ihracat yetkisini ona verdiğinizde sarı öküzü kaybetmiştiniz zaten” dedi.

Ferrero’nun sezon öncesi düşük fiyatla piyasaya fındık vererek fındığın fiyatıyla oynadığını söyleyen Adıgüzel “Geçen yıl bütün stokları erimiş Avrupa'dan fındık talebi beklerken tam sezon başında 300 bin ton fındığı Avrupa'ya vererek piyasada bize gelecek talebin önünü kesti” dedi.

'İSMİ BENDE VAR'

TMO’nun bu yıl 80 bin ton fındık aldığını belirten Adıgüzel “Ferrero, o fındığı kendi fındığı gibi görüyor. Hâl böyleyken geçtiğimiz günlerde İtalyan firmasından yetkili, Cumhurbaşkanlığının ilgili birimine gidip bir talepte bulunuyor. Cumhurbaşkanlığının ilgili birimindeki yetkili de -ismi bende var- Ordu'ya gidiyor, Ordu'da bu firma adına 60 dönüm arazi arıyor” dedi.

Adıgüzel şöyle devam etti:

“Ne için biliyor musunuz? Bu Ferrero, ihracatçı birliklerinde var, çikolata sanayisinde var, tarlada var -biraz sonra söyleyeceğim- şimdi de kırma işine giriyor, natürel fındık işine, vagonculuğa, tüccarlığa soyunuyor” dedi.

'SADECE ORDU'DA 10 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN İŞSİZ KALIR'

Ordu’da fındık kırma sanayisinde 7 bin 500 işçinin çalıştığını belirten Adıgüzel “3 bin kişi de manavlarda deyin, 10 binin üzerinde -sadece Ordu'da- insan işsiz kalacak. Bakın, eğer bu Ferrero bu işe de Karadeniz'de girerse Karadeniz'de artık ot bitmez. İhracat biter, manavlar biter” dedi.

“Şu anda ülkemizin 70 bin hektar yani diğer bir deyişle 7 milyon metrekare vatan toprağı işgal altındadır" diyen Adıgüzel, "Ferrero piyasayı tehdit etmektedir, piyasayı terbiye etmeye kalkmaktadır. Ferrero kendi terbiye etsin, piyasa kendi düzenini bulur” diye konuştu.

Fındık piyasası denetleme kurulunun kurulması çağrısında bulunan Adıgüzel “Bu piyasadaki Ferrero terörüne son verilmelidir. Devlet kurumları ve devlet kurumlarının görevlileri de bu yabancı firmaya ayakçılık yapmaktan vazgeçmelidir” dedi.

