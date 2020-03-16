Almanya sınırları kapatma kararı aldı

Almanya üç güney komşusu Avusturya, İsviçre ve Fransa ile olan sınırlarını yarın sabah saat 10:00’dan itibaren kapatıyor.

Alman basınında çıkan haberlere göre, Almanya pazartesi gününden itibaren Fransa, Avusturya ve İsviçre’ye sınırını kapatacak.

DW Türkçe’nin Alman Bild gazetesine dayandırdığı habere göre, sınır kapatma kararı konusunda Başbakan Angela Merkel, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Eyalet Başbakanları uzlaşma sağladı. Uygulamanın yarın sabah saat 10:00’dan itibaren yürürlüğe girmesinin planlandığı belirtildi. Ülkeler arasında işi gereği seyahat etmek zorunda olanlar ve mal giriş çıkışı ise sınırları kapatma uygulamasından muaf tutulacak.

OLİMPİYAT ATEŞİNİN TESLİM TÖRENİ İZLEYİCİYE KAPALI YAPILACAK

Olimpiyat ateşi planlandığı gibi 19 Mart’ta Tokyo’daki yetkililere teslim edilecek. Ancak Yunanistan Olimpiyat Komitesi bu kez törenin izleyicilere kapalı yapılacağını duyurdu. Olimpiyat ateşi yine izleyicilere kapalı şekilde yakılmış, Olimpiyat meşalesinin yolculuğu ilk etabın ardından gösterilen yoğun ilgi nedeniyle koronavirüsün yayılmasına zemin oluşturmasından endişe edildiği için sonlandırılmıştı.