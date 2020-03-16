Fransa'da virüs nedeniyle halk sandığa gitmedi

Fransa'da yerel seçimin ilk tur oylamasında sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 54,5 oldu.

Fransa'da yerel seçimin ilk tur oylaması sona erdi.

Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 54,5 olarak belirlendi. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 36,45'ti.

Fransızların yarısından fazlasının seçim merkezlerinde virüse yakalanma endişesiyle oy kullanmaya gitmediği belirtildi.

Paris'te Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un partisi LREM'in adayı eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yüzde 17,6 oy oranıyla seçimi üçüncü sırada bitirdi.

Seçimin ilk turunda mevcut Belediye Başkanı ve Sosyalist Parti'nin (PS) adayı Anne Hidalgo yüzde 30,3 oyla birinci oldu. Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) adayı Fas asıllı Rachida Dati ise yüzde 22 oyla ikinci sırada kaldı.

Yerel seçimlerin ikinci turunun 22 Mart'ta yapılması bekleniyor.

Bu turun virüs nedeniyle iptal edilebileceği de belirtiliyor.