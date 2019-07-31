Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi: 1 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak Rat Mahallesi'nde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.
PusulaGazetesi'nde yer alan haberde, göçük sonucu maden ocağında mahsur kalan işçileri yine mesai arkadaşları çıkardı.
AFAD, sağlık ekipleri ve polis ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri bölgeye yönlendirilirken, göçükten kurtarılan işçilerden Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt tedavi altına alındı.
Alper Kıransoy ise kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.