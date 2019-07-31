Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi: 1 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta özel maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükten kurtarılan işçilerden yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken, 1 işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 31 Temmuz 2019 12:07

Zonguldak Rat Mahallesi'nde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

PusulaGazetesi'nde yer alan haberde, göçük sonucu maden ocağında mahsur kalan işçileri yine mesai arkadaşları çıkardı.

AFAD, sağlık ekipleri ve polis ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri bölgeye yönlendirilirken, göçükten kurtarılan işçilerden Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt tedavi altına alındı. 

Alper Kıransoy ise kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

 