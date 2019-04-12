YSK Büyükçekmece kararını ne zaman verecek? İşte AKP'nin seçim planı

Yüksek Seçim Kurulu, AKP'nin İstanbul Büyükçekmece üzerinden yaptığı itirazı dün gündeme almasına rağmen İstanbul'daki yeniden sayım tamamlanana kadar kararını erteledi. Şu an yeniden sayımın yapıldığı tek nokta Maltepe olurken, AKP ve MHP bu ilçede sayım işlemlerinin uzaması için elinden geleni yapıyor. AKP süreci günlerce uzatıp aradaki farkın biraz daha azalmasını planlarken, gelinen son farka göre İstanbul için alınacak kararın da şekilleneceği ileri sürülüyor.

Dün Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükçekmece kararı için toplandığı haberi büyük ses getirirken, saatler sonra kararın ertelendiği duyuruldu.

Kararın ertelenme gerekçesi günler öncesinde Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberle bire bir aynı oldu.

Haberde İstanbul'daki yeniden sayımlar tamamlanana kadar YSK'nın İstanbul için karar vermeyeceği öne sürülürken, YSK'nın dünkü erteleme kararı aynı gerekçeye dayandırıldı.

SAYIM NE KADAR SÜRECEK

Bu durumda gözler İstanbul'da sayımların devam ettiği tek yer olan Maltepe'ye çevrildi.

Maltepe'de YSK kararıyla tüm sandıkların yeniden sayımı yapılıyor.

YSK'nın 4 Nisan'da aldığı bu kararın ardından aradan geçen süreçte 1089 sandıktan sadece 403'ü sayılabildi.

Konuya ilişkin süreci Maltepe'de takip eden ve geçtiğimiz günlerde soL'a değerlendirmede bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, sayımlarda ciddi hiçbir değişiklik olmadığını, sadece sürecin uzatılmak istendiğini vurgulamıştı.

4 Nisan'dan bu yana Maltepe'de yapılan yeniden sayımlarda Binali Yıldırım lehine sadece 134 artı oy çıkarken, sayımlar tamamlana kadar aradaki farkı düşürecek bir sonucun da çıkması beklenmiyor.

Buna karşın AKP ve MHP süreci yavaşlatmak, sayım işlemlerini uzatmak için her an yeni bir hamle yapıyor.

NE PLANLANIYOR?

AKP, İstanbul'da sonuçların açıklanmasını tam 12 gün geciktirirken, sürecin Maltepe merkezli olarak daha da uzayacağı tahmin ediliyor.

Hukuksuz şekilde devam eden bu sayım sürecinin ardından AKP'nin planının aradaki farkın biraz daha düşürülmesi olduğu tahmin edilirken, bu süreçte YSK üzerindeki baskının da artırılması hedefleniyor.

AKP'nin bakanlar üzerinden YSK'ya seçim baskısı yaptığı iddia edilirken, YSK'nın en azından Büyükçekmece'de seçimleri iptal etmesi için yoğun bir çaba olduğu ileri sürülüyor.

Maltepe'de sayım işlemlerinin kurul sayısının artmaması durumunda bir hafta daha sürmesi beklenirken, AKP bu süreci baskıyı daha da artırmak ve YSK'yı seçime zorlamak için kullanacak.