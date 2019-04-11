Maltepe'de sayım bitmiyor: Sandık Kurulu sayısı düşürüldü

AKP ve MHP'nin itirazıyla İstanbul Maltepe'de kullanılan tüm oyların yeniden sayılması işleminde sandık kurulu sayısı 12'den 2'ye düşürüldü.

AKP ve MHP'nin itirazıyla İstanbul Maltepe'de kullanılan tüm oylar yeniden sayılıyor. CHP'li Barış Yarkadaş, Maltepe'de devam eden sayımın yavaşlatılması için girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Habertürk'te yayınlanan bir programda konuşan Yarkadaş, Maltepe'de sandık kurulu sayısının azaltıldığını açıkladı. Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde:

''Maltepe'de 2'den 12'ye çıkarılan Sandık Kurulu yeniden ikiye düşürüldü. İktidar bloku, belli ki sayım / döküm işleminin bitmesini istemiyor ve süreci uzatmaya çalışıyor. Saat 22.00'de sandık kurul sayısına ilişkin bir toplantı yapılacak. Sayı 7'ye çıkarılabilir.''

Maltepe'de devam eden sayımlarda daha önce de AKP ve MHP'nin "tartışması" üzerine sayımlar kısa bir süre durdurulmuş, sürecin günler sürebileceği ifade edilmişti.